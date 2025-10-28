Под Харьковом застрелили собаку – полиция выяснила мотивы подозреваемого

Убийство животного произошло 10 июля в поселке Докучаевское Роганской громады, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Сообщили о происшествии прохожие, которые увидели возле жилого дома окровавленную собаку и слышали звуки выстрелов.

Полицейские установили, что 59-летний местный житель произвел два выстрела из собственного ружья в собаку.

«После чего, убедившись, что пес умер, выбросил его тело в мусорный бак и пошел домой», – рассказали правоохранители.

По данным полиции, фигурант сделал это из-за неприязни к бездомным собакам.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 299 (жестокое обращение с животными) УКУ. Если вину докажут, ему грозит до 8 лет тюрьмы.

Напомним, ранее подозрение получил 39-летний мужчина, который, по данным следствия, застрелил собственную собаку в Дергачах. Инцидент произошел в конце июля, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.