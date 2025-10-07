Застрелил свою собаку во дворе: жителю Дергачей вручили подозрение

На Харьковщине 39-летний мужчина застрелил собственную собаку.

Как рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области, в конце июля получили сообщение о том, что в центре Дергачей раздались два выстрела.

На месте правоохранители установили, что 39-летний житель вышел в свой двор, чтобы накормить свою собаку.

«Животное начало бросаться и рычать на хозяина, из-за чего последний закрылся от него в доме. В течение некоторого времени собака не успокаивалась. Тогда мужчина взял охотничье ружье и произвел два выстрела в животное. Потом вывез и закопал ее вне домовладения», — отметили в полиции.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении по ч. 3 ст. 299 (жестокое обращение с животными) УКУ. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 5 до 8 лет.

