Застрелил свою собаку во дворе: жителю Дергачей вручили подозрение
На Харьковщине 39-летний мужчина застрелил собственную собаку.
Как рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области, в конце июля получили сообщение о том, что в центре Дергачей раздались два выстрела.
На месте правоохранители установили, что 39-летний житель вышел в свой двор, чтобы накормить свою собаку.
«Животное начало бросаться и рычать на хозяина, из-за чего последний закрылся от него в доме. В течение некоторого времени собака не успокаивалась. Тогда мужчина взял охотничье ружье и произвел два выстрела в животное. Потом вывез и закопал ее вне домовладения», — отметили в полиции.
Следователи сообщили фигуранту о подозрении по ч. 3 ст. 299 (жестокое обращение с животными) УКУ. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 5 до 8 лет.
Напомним, сегодня, 7 октября, Салтовский районный суд Харькова вынес приговор по делу об избиении учителя истории бывшим работником ТЦК. Как передает «Суспільне. Харків», Сергея Воловика признали виновным в хулиганстве и назначили наказание в виде ограничения свободы сроком на три года. Также суд принял взыскание морального ущерба в размере 150 тысяч гривен. Реакция экс-работника ТЦК оказалась агрессивной. Когда журналист «Суспільного» попросил у него прокомментировать решение, Воловик выбил телефон из рук корреспондента.
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Дергачи, застрелил, подозрение, собака, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Застрелил свою собаку во дворе: жителю Дергачей вручили подозрение»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 7 октября 2025 в 16:14;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине 39-летний мужчина застрелил собственную собаку.".