Застрелив свого собаку на подвір’ї: жителю Дергачів вручили підозру

Події 16:14   07.10.2025
Вікторія Яковенко
На Харківщині 39-річний чоловік застрелив власного собаку.

Як розповіли у ГУ Нацполіції в Харківській області, наприкінці липня отримали повідомлення про те, що у центрі Дергачів пролунало два постріли.

На місці правоохоронці встановили, що 39-річний житель вийшов на власне подвір’я, щоб нагодувати свого собаку.

«Тварина почала кидатись і ричати на хазяїна, через що останній зачинився від неї у будинку. Протягом деякого часу собака не заспокоювався. Тоді чоловік взяв мисливську рушницю та здійснив два постріли у тварину. Потім вивіз та закопав її за межами домоволодіння», – зазначили у поліції.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 299 (жорстоке поводження з тваринами) ККУ. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Нагадаємо, сьогодні, 7 жовтня, Салтівський районний суд Харкова виніс вирок у справі про побиття вчителя історії колишнім працівником ТЦК. Як передає «Суспільне. Харків», Сергія Воловика визнали винним у хуліганстві та призначили покарання у вигляді обмеження волі на строк три роки. Також суд ухвалив стягнення моральної шкоди розміром 150 тисяч гривень. Реакція експрацівника ТЦК виявилася агресивною. Коли журналіст «Суспільного» попросив у нього прокоментувати рішення, Воловик вибив телефон з рук кореспондента.

Автор: Вікторія Яковенко
