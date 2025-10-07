Застрелив свого собаку на подвір’ї: жителю Дергачів вручили підозру

На Харківщині 39-річний чоловік застрелив власного собаку.

Як розповіли у ГУ Нацполіції в Харківській області, наприкінці липня отримали повідомлення про те, що у центрі Дергачів пролунало два постріли.

На місці правоохоронці встановили, що 39-річний житель вийшов на власне подвір’я, щоб нагодувати свого собаку.

«Тварина почала кидатись і ричати на хазяїна, через що останній зачинився від неї у будинку. Протягом деякого часу собака не заспокоювався. Тоді чоловік взяв мисливську рушницю та здійснив два постріли у тварину. Потім вивіз та закопав її за межами домоволодіння», – зазначили у поліції.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 299 (жорстоке поводження з тваринами) ККУ. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

