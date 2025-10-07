Застрелив свого собаку на подвір’ї: жителю Дергачів вручили підозру
На Харківщині 39-річний чоловік застрелив власного собаку.
Як розповіли у ГУ Нацполіції в Харківській області, наприкінці липня отримали повідомлення про те, що у центрі Дергачів пролунало два постріли.
На місці правоохоронці встановили, що 39-річний житель вийшов на власне подвір’я, щоб нагодувати свого собаку.
«Тварина почала кидатись і ричати на хазяїна, через що останній зачинився від неї у будинку. Протягом деякого часу собака не заспокоювався. Тоді чоловік взяв мисливську рушницю та здійснив два постріли у тварину. Потім вивіз та закопав її за межами домоволодіння», – зазначили у поліції.
Слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 299 (жорстоке поводження з тваринами) ККУ. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.
Нагадаємо, сьогодні, 7 жовтня, Салтівський районний суд Харкова виніс вирок у справі про побиття вчителя історії колишнім працівником ТЦК. Як передає «Суспільне. Харків», Сергія Воловика визнали винним у хуліганстві та призначили покарання у вигляді обмеження волі на строк три роки. Також суд ухвалив стягнення моральної шкоди розміром 150 тисяч гривень. Реакція експрацівника ТЦК виявилася агресивною. Коли журналіст «Суспільного» попросив у нього прокоментувати рішення, Воловик вибив телефон з рук кореспондента.
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Застрелив свого собаку на подвір’ї: жителю Дергачів вручили підозру»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 7 Жовтня 2025 в 16:14;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині 39-річний чоловік застрелив власного собаку.".