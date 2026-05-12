Live

Женщину-наркокурьера разоблачили в Харькове – полиция (фото)

Общество 13:39   12.05.2026
Виктория Яковенко
Женщину-наркокурьера разоблачили в Харькове – полиция (фото) Фото: ГУНП в Харьковской области

Правоохранители считают, что 30-летняя харьковчанка посылала психотропное вещество в разные регионы Украины через почтоматы.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, фигурантка организовала схему сбыта особо опасного психотропного вещества PVP через логистические сервисы.

«Для конспирации она использовала вымышленные анкетные данные отправителей и получателей, подставные номера телефонов, маскировала психотропные вещества в бытовых предметах и ​​упаковках от товаров, а также координировала свои действия через Telegram», — выяснили правоохранители.

Дома у женщины изъяли каннабис, PVP, MDMA и амфетамин в особо крупных размерах, добавили копы.

Ей сообщили о подозрении по ч. 2 и ч. 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УКУ. Санкция статьи предусматривает до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

женщину-наркокурьера поймали в Харькове
Фото: ГУНП в Харьковской области

Напомним, психотропы нашли в детской игрушке в Харькове. На Салтовке копы задержали 33-летнего мужчину, который, по версии следствия, планировал сбывать запрещенные вещества. Фигурант получил «товар» по почте. Внутри игрушки обнаружили 29 зип-пакетов с веществом растительного происхождения и 10 зип-пакетов с таблетками MDMA.

Читайте также: Копы нашли водителя, который сбил 6-летнюю девочку в Валках: кого подозревают

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Десять станций метро в Харькове могут стать более доступными. О чем речь?
Десять станций метро в Харькове могут стать более доступными. О чем речь?
11.05.2026, 18:24
Этот дом РФ атаковала уже в третий раз – Терехов об обстреле Харькова накануне
Этот дом РФ атаковала уже в третий раз – Терехов об обстреле Харькова накануне
12.05.2026, 12:10
Новости Харькова — главное за 11 мая: «прилеты» в городе, подозрение Мураеву
Новости Харькова — главное за 11 мая: «прилеты» в городе, подозрение Мураеву
11.05.2026, 22:13
«Продуманная до мелочей операция»: удалось эвакуировать 17 жителей приграничья
«Продуманная до мелочей операция»: удалось эвакуировать 17 жителей приграничья
12.05.2026, 10:18
Новости Харькова — главное за 12 мая: «неизвестные подарки», кредиты для КП
Новости Харькова — главное за 12 мая: «неизвестные подарки», кредиты для КП
12.05.2026, 14:40
Еще два КП в Харькове получат кредиты: на что пойдут около 50 млн грн
Еще два КП в Харькове получат кредиты: на что пойдут около 50 млн грн
12.05.2026, 14:33

Новости по теме:

17.10.2024
В Харькове «посадили» сожителей: работали наркокурьерами
06.09.2023
В Харькове поймали наркокурьера, который был в международном розыске (видео)
21.01.2022
В Харькове наркокурьера, который попался с сотней свертков, могут отпустить под залог
21.12.2021
19-летний харьковчанин попался на сбыте наркотиков (фото)
26.03.2020
Наркокурьера поймали «на горячем» возле ТРЦ


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Женщину-наркокурьера разоблачили в Харькове – полиция (фото)», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 12 мая 2026 в 13:39;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители считают, что 30-летняя харьковчанка посылала психотропное вещество в разные регионы Украины через почтоматы.".