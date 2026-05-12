Женщину-наркокурьера разоблачили в Харькове – полиция (фото)

Правоохранители считают, что 30-летняя харьковчанка посылала психотропное вещество в разные регионы Украины через почтоматы.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, фигурантка организовала схему сбыта особо опасного психотропного вещества PVP через логистические сервисы.

«Для конспирации она использовала вымышленные анкетные данные отправителей и получателей, подставные номера телефонов, маскировала психотропные вещества в бытовых предметах и ​​упаковках от товаров, а также координировала свои действия через Telegram», — выяснили правоохранители.

Дома у женщины изъяли каннабис, PVP, MDMA и амфетамин в особо крупных размерах, добавили копы.

Ей сообщили о подозрении по ч. 2 и ч. 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УКУ. Санкция статьи предусматривает до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

