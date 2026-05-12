Женщину-наркокурьера разоблачили в Харькове – полиция (фото)
Правоохранители считают, что 30-летняя харьковчанка посылала психотропное вещество в разные регионы Украины через почтоматы.
По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, фигурантка организовала схему сбыта особо опасного психотропного вещества PVP через логистические сервисы.
«Для конспирации она использовала вымышленные анкетные данные отправителей и получателей, подставные номера телефонов, маскировала психотропные вещества в бытовых предметах и упаковках от товаров, а также координировала свои действия через Telegram», — выяснили правоохранители.
Дома у женщины изъяли каннабис, PVP, MDMA и амфетамин в особо крупных размерах, добавили копы.
Ей сообщили о подозрении по ч. 2 и ч. 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УКУ. Санкция статьи предусматривает до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Напомним, психотропы нашли в детской игрушке в Харькове. На Салтовке копы задержали 33-летнего мужчину, который, по версии следствия, планировал сбывать запрещенные вещества. Фигурант получил «товар» по почте. Внутри игрушки обнаружили 29 зип-пакетов с веществом растительного происхождения и 10 зип-пакетов с таблетками MDMA.
- Категории: Общество, Харьков; Теги: наркокурьер, новости Харькова, полиция;
- • Дата публикации материала: 12 мая 2026 в 13:39;