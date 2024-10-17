В Харькове «посадили» сожителей: работали наркокурьерами

29-летний мужчина, уже имевший проблемы с законом, и его 33-летняя сожительница получили приговор за сбыт психотропов в Харькове.

По данным Харьковской областной прокуратуры, оба – выполняли функции «курьеров» и раскладывали свертки из PVP по Харькову.

«Действуя по предварительному сговору, закладчики фотографировали места тайников и потом посылали координаты покупателям. Правоохранители разоблачили закладчиков в апреле этого года во время очередной «рабочей смены», – рассказали в прокуратуре.

В суде вину полностью признала только женщина. Мужчина же заявил, что приобрел психотропы исключительно для личного употребления и настаивал, что не имел цели сбывать PVP, добавили правоохранители.

Суд признал их виновными в незаконном приобретении, хранении в целях сбыта психотропов, в том числе в особо крупных размерах, по предварительному сговору группой лиц (ч. ч. 2, 3 ст. 307 УКУ). В тюрьме мужчина проведет девять лет, женщина – восемь.