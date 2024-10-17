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У Харкові «посадили» співмешканців: працювали наркокур’єрами

Суспільство 15:15   17.10.2024
Вікторія Яковенко
У Харкові «посадили» співмешканців: працювали наркокур’єрами Фото: Харківська обласна прокуратура

29-річний чоловік, який вже мав проблеми із законом, та його 33-річна співмешканка отримали вирок за збут психотропів у Харкові.

За даними Харківської обласної прокуратури, обидва – виконували функції «кур’єрів» і розкладали згортки з PVP по Харкову.

«Діючи за попередньою змовою, закладники фотографували місця схованок та в подальшому надсилали координати кінцевим покупцям. Правоохоронці викрили закладників у квітні цього року під час чергової «робочої зміни», – розповіли в прокуратурі.

У суді вину повністю визнала лише жінка. Чоловік же заявив, що придбав психотропи виключно для особистого вживання і наполягав, що не мав на меті збувати PVP, додали правоохоронці.

Суд визнав їх винними в незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту психотропів, у тому числі в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб (ч. ч. 2, 3 ст. 307 ККУ). У тюрмі чоловік проведе дев’ять років, жінка – вісім.

посадили закладчиков в Харькове
Фото: Харківська обласна прокуратура

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Жовтня 2024 в 15:15;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "29-річний чоловік, який вже мав проблеми із законом, та його 33-річна співмешканка отримали вирок за збут психотропів у Харкові.".