У Харкові «посадили» співмешканців: працювали наркокур’єрами
29-річний чоловік, який вже мав проблеми із законом, та його 33-річна співмешканка отримали вирок за збут психотропів у Харкові.
За даними Харківської обласної прокуратури, обидва – виконували функції «кур’єрів» і розкладали згортки з PVP по Харкову.
«Діючи за попередньою змовою, закладники фотографували місця схованок та в подальшому надсилали координати кінцевим покупцям. Правоохоронці викрили закладників у квітні цього року під час чергової «робочої зміни», – розповіли в прокуратурі.
У суді вину повністю визнала лише жінка. Чоловік же заявив, що придбав психотропи виключно для особистого вживання і наполягав, що не мав на меті збувати PVP, додали правоохоронці.
Суд визнав їх винними в незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту психотропів, у тому числі в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб (ч. ч. 2, 3 ст. 307 ККУ). У тюрмі чоловік проведе дев’ять років, жінка – вісім.
Читайте також: У Харкові вночі патрульні піймали 5 людей з наркотиками (фото)
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: закладчики, наркокурьер, приговор, прокуратура, сожители, суд, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «У Харкові «посадили» співмешканців: працювали наркокур’єрами»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 17 Жовтня 2024 в 15:15;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "29-річний чоловік, який вже мав проблеми із законом, та його 33-річна співмешканка отримали вирок за збут психотропів у Харкові.".