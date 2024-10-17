У Харкові «посадили» співмешканців: працювали наркокур’єрами

29-річний чоловік, який вже мав проблеми із законом, та його 33-річна співмешканка отримали вирок за збут психотропів у Харкові.

За даними Харківської обласної прокуратури, обидва – виконували функції «кур’єрів» і розкладали згортки з PVP по Харкову.

«Діючи за попередньою змовою, закладники фотографували місця схованок та в подальшому надсилали координати кінцевим покупцям. Правоохоронці викрили закладників у квітні цього року під час чергової «робочої зміни», – розповіли в прокуратурі.

У суді вину повністю визнала лише жінка. Чоловік же заявив, що придбав психотропи виключно для особистого вживання і наполягав, що не мав на меті збувати PVP, додали правоохоронці.

Суд визнав їх винними в незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту психотропів, у тому числі в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб (ч. ч. 2, 3 ст. 307 ККУ). У тюрмі чоловік проведе дев’ять років, жінка – вісім.