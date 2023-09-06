В Харькове поймали наркокурьера, который был в международном розыске (видео)
Полицейские задержали в Харькове гражданина Германии, который находился в международном розыске за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков в больших размерах.
«В период с сентября 2018 по февраль 2020 обвиняемый работал так называемым водителем-курьером группы наркоторговцев. В одном из городов Германии он получал деньги от разных членов группировки и отвозил их на машине в другой город, где неизвестные каждый раз передавали ему по меньшей мере 500 граммов кокаина и около 5 килограммов марихуаны. В дальнейшем фигурант развозил полученные наркотические средства по указанным адресам», – сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Полицейские установили, что в июне 26-летний иностранец с паспортом гражданина ФРГ через пункт пропуска «Маяки-Удобное» пешком прибыл в Украину.
6 сентября правоохранители задержали разыскиваемого в Харькове.
Решается вопрос дальнейшей экстрадиции задержанного в Германию. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.
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- • Дата публикации материала: 6 сентября 2023 в 17:02;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полицейские задержали в Харькове гражданина Германии, который находился в международном розыске за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков в больших размерах.".