В Харькове поймали наркокурьера, который был в международном розыске (видео)

Полицейские задержали в Харькове гражданина Германии, который находился в международном розыске за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков в больших размерах.

«В период с сентября 2018 по февраль 2020 обвиняемый работал так называемым водителем-курьером группы наркоторговцев. В одном из городов Германии он получал деньги от разных членов группировки и отвозил их на машине в другой город, где неизвестные каждый раз передавали ему по меньшей мере 500 граммов кокаина и около 5 килограммов марихуаны. В дальнейшем фигурант развозил полученные наркотические средства по указанным адресам», – сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Полицейские установили, что в июне 26-летний иностранец с паспортом гражданина ФРГ через пункт пропуска «Маяки-Удобное» пешком прибыл в Украину.

6 сентября правоохранители задержали разыскиваемого в Харькове.

Решается вопрос дальнейшей экстрадиции задержанного в Германию. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.