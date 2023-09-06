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В Харькове поймали наркокурьера, который был в международном розыске (видео)

Общество 17:02   06.09.2023
Виктория Яковенко
В Харькове поймали наркокурьера, который был в международном розыске (видео) Фото: ГУНП в Харьковской области

Полицейские задержали в Харькове гражданина Германии, который находился в международном розыске за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков в больших размерах.

«В период с сентября 2018 по февраль 2020 обвиняемый работал так называемым водителем-курьером группы наркоторговцев. В одном из городов Германии он получал деньги от разных членов группировки и отвозил их на машине в другой город, где неизвестные каждый раз передавали ему по меньшей мере 500 граммов кокаина и около 5 килограммов марихуаны. В дальнейшем фигурант развозил полученные наркотические средства по указанным адресам», – сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Полицейские установили, что в июне 26-летний иностранец с паспортом гражданина ФРГ через пункт пропуска «Маяки-Удобное» пешком прибыл в Украину.

6 сентября правоохранители задержали разыскиваемого в Харькове.

Решается вопрос дальнейшей экстрадиции задержанного в Германию. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

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Фото: ГУНП в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 6 сентября 2023 в 17:02;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полицейские задержали в Харькове гражданина Германии, который находился в международном розыске за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков в больших размерах.".