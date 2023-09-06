У Харкові піймали наркокур’єра, який був у міжнародному розшуку (відео)
Поліцейські затримали у Харкові громадянина Німеччини, який перебував у міжнародному розшуку за злочини у сфері незаконного обігу наркотиків у великих розмірах.
«У період з вересня 2018 року по лютий 2020 року обвинувачений працював так званим водієм-кур’єром групи наркоторговців. В одному з міст Німеччини він отримував готівку від різних членів угруповання і відвозив їх на машині до іншого міста, де невідомі кожного разу передавали йому щонайменше 500 грамів кокаїну та близько 5 кілограмів марихуани. Надалі фігурант розвозив отримані наркотичні засоби за вказаними адресами», – повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.
Поліцейські встановили, що у червні 26-річний іноземець з паспортом громадянина ФРН через пункт пропуску «Маяки-Удобне» пішки прибув до України.
6 вересня правоохоронці затримали розшукуваного у Харкові.
Вирішується питання щодо подальшої екстрадиції затриманого до Німеччини. Йому загрожує до 15 років тюрми.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Вересня 2023 в 17:02;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліцейські затримали у Харкові громадянина Німеччини, який перебував у міжнародному розшуку за злочини у сфері незаконного обігу наркотиків у великих розмірах.".