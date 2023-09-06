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У Харкові піймали наркокур’єра, який був у міжнародному розшуку (відео)

Суспільство 17:02   06.09.2023
Вікторія Яковенко
У Харкові піймали наркокур’єра, який був у міжнародному розшуку (відео) Фото: ГУНП в Харківській області

Поліцейські затримали у Харкові громадянина Німеччини, який перебував у міжнародному розшуку за злочини у сфері незаконного обігу наркотиків у великих розмірах.

«У період з вересня 2018 року по лютий 2020 року обвинувачений працював так званим водієм-кур’єром групи наркоторговців. В одному з міст Німеччини він отримував готівку від різних членів угруповання і відвозив їх на машині до іншого міста, де невідомі кожного разу передавали йому щонайменше 500 грамів кокаїну та близько 5 кілограмів марихуани. Надалі фігурант розвозив отримані наркотичні засоби за вказаними адресами», – повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Поліцейські встановили, що у червні 26-річний іноземець з паспортом громадянина ФРН через пункт пропуску «Маяки-Удобне» пішки прибув до України.

6 вересня правоохоронці затримали розшукуваного у Харкові.

Вирішується питання щодо подальшої екстрадиції затриманого до Німеччини. Йому загрожує до 15 років тюрми.

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Фото: ГУНП в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 6 Вересня 2023 в 17:02;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліцейські затримали у Харкові громадянина Німеччини, який перебував у міжнародному розшуку за злочини у сфері незаконного обігу наркотиків у великих розмірах.".