Пасажир автобуса хотів провезти до Харкова кілограм наркотиків
Фото: ДПСУ
Поблизу Харкова на одному з контрольних постів прикордонники піймали наркокур’єра з кілограмом «солей». Чоловік їхав в автобусі.
Про це повідомили у Державній прикордонній службі. Вже на початку перевірки на одного з пасажирів відреагував службовий собака. Під час огляду в рюкзаку 43-річного чоловіка був знайдений кілограмовий пакунок з кристалічною речовиною білого кольору.
Під час бесіди харків’янин зізнався, що виявлена речовина є синтетичним наркотиком – «сіллю».
«Для прийняття подальшого правового рішення виявлену речовину передано співробітникам правоохоронних органів», – розповіли в ДПСУ.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Липня 2023 в 14:36;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поблизу Харкова на одному з контрольних постів прикордонники піймали наркокур’єра з кілограмом «солей». Чоловік їхав в автобусі.".