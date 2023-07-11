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Пасажир автобуса хотів провезти до Харкова кілограм наркотиків

Суспільство 14:36   11.07.2023
Вікторія Яковенко
Пасажир автобуса хотів провезти до Харкова кілограм наркотиків Фото: ДПСУ

Поблизу Харкова на одному з контрольних постів прикордонники піймали наркокур’єра з кілограмом «солей». Чоловік їхав в автобусі.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі. Вже на початку перевірки на одного з пасажирів відреагував службовий собака. Під час огляду в рюкзаку 43-річного чоловіка був знайдений кілограмовий пакунок з кристалічною речовиною білого кольору.

Під час бесіди харків’янин зізнався, що виявлена речовина є синтетичним наркотиком  – «сіллю».

«Для прийняття подальшого правового рішення виявлену речовину передано співробітникам правоохоронних органів», – розповіли в ДПСУ.

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Фото: ДПСУ

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Автор: Вікторія Яковенко
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    • • Дата публікації матеріалу: 11 Липня 2023 в 14:36;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поблизу Харкова на одному з контрольних постів прикордонники піймали наркокур’єра з кілограмом «солей». Чоловік їхав в автобусі.".