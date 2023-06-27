На Харківщині собаки прикордонслужби «винюхали» наркотики у трьох чоловіків
Трьох любителів «зілля» «чотирилапі прикордонники» виявили на Харківщині.
Про це повідомили у Східному регіональному управлінні ДПСУ.
«Так, днями на контрольних постах, під час проведення контрольно-перевірочних заходів чотирилапі помічники охоронців державних рубежів виявили двох любителів «травички» 1979 та 1994 років народження. Вони намагалися перемістити речовини, схожі на наркотичні, приховавши їх серед особистих речей», – розповіли в ДПСУ.
Ще на одному із постів у чоловіка 1980 року народження в кишенях виявили кристалічну речовину наркотичного походження вагою, приблизно 30 грамів.
«Наразі для прийняття подальшого правового рішення виявлені речовини разом із власниками передані співробітникам компетентних правоохоронних органів», – додали прикордонники.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Червня 2023 в 13:46;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Трьох любителів «зілля» «чотирилапі прикордонники» виявили на Харківщині.".