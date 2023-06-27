На Харківщині собаки прикордонслужби «винюхали» наркотики у трьох чоловіків

Трьох любителів «зілля» «чотирилапі прикордонники» виявили на Харківщині.

Про це повідомили у Східному регіональному управлінні ДПСУ.

«Так, днями на контрольних постах, під час проведення контрольно-перевірочних заходів чотирилапі помічники охоронців державних рубежів виявили двох любителів «травички» 1979 та 1994 років народження. Вони намагалися перемістити речовини, схожі на наркотичні, приховавши їх серед особистих речей», – розповіли в ДПСУ.

Ще на одному із постів у чоловіка 1980 року народження в кишенях виявили кристалічну речовину наркотичного походження вагою, приблизно 30 грамів.

«Наразі для прийняття подальшого правового рішення виявлені речовини разом із власниками передані співробітникам компетентних правоохоронних органів», – додали прикордонники.