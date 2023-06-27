На Харьковщине собаки погранслужбы «вынюхали» наркотики у трех мужчин (фото)
Трех любителей «зелья» «четырехлапые пограничники» обнаружили на Харьковщине.
Об этом сообщили в Восточном региональном управлении ГПСУ.
«На днях на контрольных постах, во время проведения контрольно-проверочных мероприятий четырехлапые помощники охранников государственных рубежей обнаружили двух любителей «травки» 1979 и 1994 годов рождения. Они пытались перевезти вещества, похожие на наркотические, скрывая их среди личных вещей», — рассказали в ГПСУ.
Еще на одном из постов у мужчины 1980 года рождения в карманах обнаружили кристаллическое вещество наркотического происхождения весом примерно 30 граммов.
«Сейчас для принятия дальнейшего правового решения обнаруженные вещества вместе с собственниками переданы сотрудникам компетентных правоохранительных органов», — добавили пограничники.
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- • Дата публикации материала: 27 июня 2023 в 13:46;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Трех любителей «зелья» «четырехлапые пограничники» обнаружили на Харьковщине.".