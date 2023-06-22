В Харьковской области пограничники сбили вражеский дрон (фото)

На Харьковщине пограничники заметили пересекший границу вражеский БПЛА и сбили его в воздухе.

Об этом сообщила Госпогранслужба Украины.

«На днях, на Харьковщине во время выполнения боевого задания, пограничный отряд, который нес службу по одному из направлений, заметил приближение вражеского коптера, незаконно пересекшего государственную границу и направлявшегося вглубь территории Украины», — отметили в ГПСУ.

Бойцы из стрелкового оружия открыли огонь и уничтожили вражеский дрон.