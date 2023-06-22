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В Харьковской области пограничники сбили вражеский дрон (фото)

Происшествия 14:56   22.06.2023
Виктория Яковенко
В Харьковской области пограничники сбили вражеский дрон (фото) Фото: ГПСУ

На Харьковщине пограничники заметили пересекший границу вражеский БПЛА и сбили его в воздухе.

Об этом сообщила Госпогранслужба Украины.

«На днях, на Харьковщине во время выполнения боевого задания, пограничный отряд, который нес службу по одному из направлений, заметил приближение вражеского коптера, незаконно пересекшего государственную границу и направлявшегося вглубь территории Украины», — отметили в ГПСУ.

Бойцы из стрелкового оружия открыли огонь и уничтожили вражеский дрон.

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Фото: ГПСУ

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 22 июня 2023 в 14:56;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине пограничники заметили пересекший границу вражеский БПЛА и сбили его в воздухе.".