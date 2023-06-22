В Харьковской области пограничники сбили вражеский дрон (фото)
Фото: ГПСУ
На Харьковщине пограничники заметили пересекший границу вражеский БПЛА и сбили его в воздухе.
Об этом сообщила Госпогранслужба Украины.
«На днях, на Харьковщине во время выполнения боевого задания, пограничный отряд, который нес службу по одному из направлений, заметил приближение вражеского коптера, незаконно пересекшего государственную границу и направлявшегося вглубь территории Украины», — отметили в ГПСУ.
Бойцы из стрелкового оружия открыли огонь и уничтожили вражеский дрон.
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- • Дата публикации материала: 22 июня 2023 в 14:56;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине пограничники заметили пересекший границу вражеский БПЛА и сбили его в воздухе.".