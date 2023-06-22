На Купянско-Лиманском направлении убиты и ранены более сотни оккупантов — ВСУ

Купянско-Лиманское направление остается лидером по количеству артиллерийских ударов.

В частности, за эти сутки на этом направлении 505 артиллерийских обстрелов нанесли российские военные, а также совершили 10 авианалетов. Также здесь произошло 10 боестолкновений, в результате чего украинские воины уничтожили около 70 оккупантов, 55 получили ранения. Об этом в эфире нацмарафона сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

«Также уничтожены БМП-2, две гаубицы «Гиацинт-Б», а также уничтожены дрон-камикадзе «Ланцет», склад с боеприпасами, два автомобиля, которые подвозили эти боеприпасы», — добавил Череватый.