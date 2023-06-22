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Утром РФ обстреляла приграничное село на Харьковщине, где не осталось жителей

Происшествия 12:16   22.06.2023
Виктория Яковенко
Утром РФ обстреляла приграничное село на Харьковщине, где не осталось жителей Фото: ХОВА

В 9:00 оккупанты из артиллерии ударили по селу Уды Золочевской громады.

Всего враг нанес 8 ударов, сообщили в ХОВА. Пострадавших нет, потому что все население села уже выехало.

«В селе фактически не осталось уцелевших построек. Уничтожена инфраструктура, нет энерго- и газоснабжения», — добавили в ХОВА.

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Фото: ХОВА

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 22 июня 2023 в 12:16;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В 9:00 оккупанты из артиллерии ударили по селу Уды Золочевской громады.".