Утром РФ обстреляла приграничное село на Харьковщине, где не осталось жителей
Фото: ХОВА
В 9:00 оккупанты из артиллерии ударили по селу Уды Золочевской громады.
Всего враг нанес 8 ударов, сообщили в ХОВА. Пострадавших нет, потому что все население села уже выехало.
«В селе фактически не осталось уцелевших построек. Уничтожена инфраструктура, нет энерго- и газоснабжения», — добавили в ХОВА.
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- • Дата публикации материала: 22 июня 2023 в 12:16;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В 9:00 оккупанты из артиллерии ударили по селу Уды Золочевской громады.".