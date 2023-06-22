Утром РФ обстреляла приграничное село на Харьковщине, где не осталось жителей

В 9:00 оккупанты из артиллерии ударили по селу Уды Золочевской громады.

Всего враг нанес 8 ударов, сообщили в ХОВА. Пострадавших нет, потому что все население села уже выехало.

«В селе фактически не осталось уцелевших построек. Уничтожена инфраструктура, нет энерго- и газоснабжения», — добавили в ХОВА.