Враг обстрелял более 20 населенных пунктов на Харьковщине, нанес авиаудар — ГШ

Генштаб ВСУ сообщил об очередной ракетной и авиационной атаке минувшей ночью. Враг применил «Шахеды». В Харьковской области продолжились обстрелы приграничья.

«Сегодня ночью российская федерация нанесла очередной ракетный и авиационный удар иранскими ударными БпЛА «Shahed» по Украине. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется», — сообщили в Генштабе ВСУ.

Ночью взрывы слышали в Харькове и Запорожье. Официальной информации о них пока не поступало. Взрывы в городе подтвердил и мэр Кривого Рога Александр Вилкул. Он пока не дал подробной информации о последствиях.

На Харьковщине в течение суток продолжались обстрелы из минометов и артиллерии. Авиаудар зафиксировали в районе Синьковки Купянского района.

«Противник осуществил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Одноробовка, Уды, Ветеринарное, Казачья Лопань, Высокая Яруга, Липцы, Алисовка, Бугроватка, Старица, Волчанск, Волчанские Хутора, Бочковое, Плетеневка, Малая Волчья, Варваровка, Бударки, Рубленое, Анискино, Меловое на Харьковщине. На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Красное Первое, Фиголовка, Новомлынск, Двуречная, Западное, Масютовка, Кисловка и Берестовое Харьковской области», — перечислили в сводке Генштаба.

В целом за сутки по территории Украины армия РФ нанесла ракетный и 44 авиационных удара. А также совершила 47 обстрелов из РСЗО.

Усилия противника сосредоточены на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Там з сутки произошло более 40 боевых столкновений.

«Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и шесть — по зенитно-ракетным комплексам врага. Также нашими защитниками был уничтожен российский ударный вертолет Ми-24 и семь разведывательных БПЛА. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили три пункта управления, один зенитно-ракетный комплекс, два района сосредоточения личного состава и военной техники противника, 13 артиллерийских средств на огневых позициях, две станции РЭБ и склад боеприпасов врага», — привело данные командование ВСУ.