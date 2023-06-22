Ворог обстріляв понад 20 населених пунктів на Харківщині та завдав авіаудару

Генштаб ЗСУ повідомив про чергову ракетну та авіаційну атаку минулої ночі. Ворог застосував “Шахеди”. На Харківщині продовжилися обстріли прикордоння.

“Сьогодні вночі російська федерація завдала чергового ракетного та авіаційного удару іранськими ударними БпЛА “Shahed” по Україні. Інформація про наслідки цієї терористичної атаки уточнюється”, – повідомили в Генштабі ЗСУ.

Вночі вибухи чули в Харкові та Запоріжжі. Офіційної інформації про них поки що не надходило. Вибухи в місті підтвердив і мер Кривого Рогу Олександр Вілкул. Він поки що не дав докладної інформації про наслідки.

На Харківщині протягом доби тривали обстріли з мінометів та артилерії. Авіаудар зафіксували в районі Синьківки Куп’янського району.

“Противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Одноробівка, Уди, Ветеринарне, Козача Лопань, Висока Яруга, Липці, Алісівка, Бугруватка, Стариця, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Бочкове, Плетенівка, Мала Вовча, Варварівка, Бударки, Рублене, Анискине, Мілове на Харківщині. На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка, Кислівка та Берестове Харківської області“, — перерахували у зведенні Генштабу.

Загалом за добу по території України армія РФ завдала ракетного та 44 авіаційних ударів. А також здійснила 47 обстрілів із РСЗВ.

Зусилля противника зосереджені на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Там за добу сталося понад 40 бойових зіткнень.

“Авіація сил оборони за минулу добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу противника та шість – по зенітно-ракетних комплексах ворога. Також нашими захисниками було знищено російський ударний вертоліт Мі-24 та сім розвідувальних БПЛА. Підрозділи ракетних військ та артилерії вразили три пункти управління, один зенітно-ракетний комплекс, два райони зосередження особового складу та військової техніки противника, 13 артилерійських засобів на вогневих позиціях, дві станції РЕБ та склад боєприпасів ворога”, – навело дані командування ЗСУ.