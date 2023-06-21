Великий подразник Кремля. Як шпигун Буданов став головним болем для рф

Якою є ядерна загроза із боку рф, від чого генерала-майора Кирила Буданова, начальника військової розвідки України, відмовили західні союзники і чому головний розвідник країни не ховається, хоча на нього вчинили близько 10 замахів, пише британське видання The Economist .

Потрібно досить багато страху, щоб паралізувати досвідчених офіцерів військової розвідки. Але атака рф на штаб ГУР на Рибальському острові в Києві в березні 2022 року була однією з таких, що справді налякала військових. Офіцери згадують, як летіли ракети, лопалися вікна і старі будинки руйнувалися по краях. Чоловіки, які чекали у вітальні зустрічі зі своїм босом, впали на підлогу. За кілька хвилин поруч з ними відчинилися двері, і вийшов генерал-майор Кирило Буданов.

“Все в порядку”, – сказав він і наказав підлеглим повернутися до роботи. «Струснувся, одягнув кепку і вийшов на вулицю, щоб оглянути пошкодження», – згадують той день співробітники ГУР.

37-річний генерал Буданов, колишній командос, є архітектором все більш зухвалих операцій у рф, що робить його великим подразником для Кремля. Помічники головного шпигуна кажуть, що на його життя вчинили щонайменше 10 замахів. Востаннє, 29 травня, балістичні ракети, крилаті ракети та безпілотники знову націлилися на його офіс на Рибальському острові. Вони ледь не поцілили по ньому і сусідньому автомобільному мосту, хоча дрони все ж таки трохи пошкодили будівлю поряд. За день Володимир Путін похвалився «точним» ударом, який знищив військовий комплекс. А прокремлівські ЗМІ розтрубили, що генерала Буданова евакуювали до Німеччини, і він впав у кому. The Economist підтверджує, що жодне із тверджень не відповідає дійсності.

Кабінет начальника ГУР, його неприкрита адреса протягом 16 місяців, випромінює хаотичну, сутінкову енергію. Мішки із піском закривають вікна. Кулемети та броня валяються на підлозі. Програвач стоїть у кутку, а із плейлиста на YouTube звучить Вівальді. Відчуття абсурду посилює літня жаба, що плаває в акваріумі, і канарка. Уздовж стіни пам’ятні речі про війну генерала Буданова. У сусідньому коридорі висить фотографія березневого прикордонного рейду до Брянська в рф, нібито справи рук незалежних російських партизанів. На великому екрані, єдиному джерелі світла у кімнаті, відображається карта Москви – цілі удару безпілотника у травні.

Україна не претендує на жодну операцію. Але генерал Буданов майже не поважає офіційну двозначність. “Ми на війні”, – каже він. – Беспілотники над Кремлем показали світові, що російська оборона — лише потьомкінське село».

Помічники збиваються до купи, коли каже генерал. Під його керівництвом Головне управління розвідки України стало сміливим, автономним органом, який завдає ударів набагато потужніших, ніж допускає його вагова категорія. Це схоже на банду.

“Раніше у нас були менеджери, тепер у нас є лідер”, – каже один офіцер-ветеран.

Олег, оперативник, який знав генерала Буданова десятки років, схвально відгукується про його здатність заражати інших своїм запалом, порівнюючи його зі змією, яка «загіпнотизувала вас, перш ніж кинутися вбивати. Стриманий, розмірений, ніколи не панікував. Ти робиш усе, що він просить».

У генерала Буданова є противники як удома, в Україні, так і за кордоном. Конкуруючі спецслужби турбуються про його силу та ресурси.

“Логічно, що під час війни військова розвідка стає потужною”, – каже один офіцер-суперник. — Але тепер, без його згоди, ви мало що зможете зробити. Навіть друзі описують начальника військової розвідки як складного. Деяким із ним важко ужитися, каже бригадний генерал Дмитро Тимков, напарник із десятків операцій.

“Він не пристосовується до чужої думки”.

Буданов відповідав старшим командирам, якщо вважав їх неправими. Проте прихильники кажуть, що він має і «щедрий» бік. Майстер інтелектуальних ігор у зовнішньому світі, каже Олег, генерал Буданов ніколи не розповсюджував це на колег. “Він розуміє, що обманювати обманщиків не можна”.

Рішення Володимира Зеленського у 2020 році підвищити на посаді маловідомого полководця стало для багатьох несподіванкою. Але всередині служби ім’я Кирила Буданова було легендарним. Кремль також дещо знав про нього.

“Для них це було все одно, що тримати червоний прапор”, – каже Андрій Юсов, офіцер ГУР. – Це те, що переконало багатьох із нас у здатності Зеленського забезпечувати національну безпеку».

Новоявленого шпигуна знали і шанували як командира зухвалого рейду в 2016 році, коли українські спецслужби знищили вертольоти на авіабазі Джанкой в ​​окупованому рф Криму. Географія операції – на задньому дворі російських спецслужб – була досить зухвалою. На виході група Буданова також вступила у бій із російським спецназом, вбивши кількох людей, зокрема високопоставленого командира. Пізніше росіяни помстилися за цей рейд своїми атаками, вбивши безпосереднього начальника Буданова.

Генерал Тимков, який вважається заступником командира у цьому рейді, сміється, непереконливо заперечуючи операцію. Але він пропонує іншу історію, яка лише додає штрихи до портрету шпигуна.

На початку 2015 року, за його словами, ці двоє були глибоко в тилу ворога на Донбасі, на сході України, коли тодішній підполковник Буданов підірвався на протипіхотній міні. Уламки встромилися йому в шию і лопатку, трохи нижче за серце. “Кирилл попросив залишити його”. Але група відмовилася, і завдяки силі волі поранений офіцер прошкутильгав у безпечне місце більш ніж за 3 км. «Усю дорогу він нічого не говорив. Ось як це було боляче».

Як новий начальник розвідки ГУР генерал Буданов наполягає, що «все можливо». Рятувальна місія з евакуації афганців та інших іноземних громадян із Кабула у 2021 році принесла йому похвалу. Але він справді залишив свій слід після повномасштабного вторгнення. У перші дні, коли в Києві діяли диверсанти, бачили, як генерал бігав Рибальським островом із автоматом. Він керував найважливішими операціями в аеропорту Гостомель, в Ірпіні та Мощуні, на околиці Києва, які зупинили наступ росіян хоча б наполовину. Він направив у котел обложеного Маріуполя рятувальні гелікоптери. Сам брав участь у багатьох фронтових операціях. Ризик турбує деяких колег, які вважали, що їхній лідер має бути краще захищений — «але ви спробуйте його зупинити». Генерал каже, що робить це лише тому, що інші люди у небезпеці. «На карту поставлено життя. Тут немає місцю для помилок».

Західні партнери характеризують українського шпигуна як прямолінійного та непідкупного гравця. За словами Філіпа Інгрема, колишнього полковника британської військової розвідки, зараз Буданов більше обізнаний з американською та британською розвідкою, ніж із німецькою чи французькою. Проте його браваду не скрізь вітають. Документи, що просочилися, показують, що ЦРУ довелося втрутитися, щоб перешкодити генералу Буданову віддати наказ про напад на Москву в річницю вторгнення в лютому. Саботаж і рейди всередину рф з того часу посилили побоювання союзників України з приводу провокації ядерної держави. Заяви генерала Буданова про організацію розвалу рф роблять те саме.

Проте він каже, що 9 років вивчення російської агресії надали йому унікальну можливість оцінити ризик ядерної ескалації. “Як голова розвідки, я вам прямо кажу, цього не станеться”, – каже він. – За всієї моєї неприязні до рф, ідіотів, які управляють країною, небагато».

Він наполягає на тому, що світ неможливий без стратегічної поразки рф і «переформатування влади» в ній. «Або всі одночасно вийдуть із війни, або одна сторона програє, а інша виграє. Інших варіантів немає”.

Вважається, що генерал Буданов, довірена особа президента (в уряді називають їх однодумцями), відіграє дедалі важливішу роль у закулісних мирних переговорах. Джерела повідомляють, що він веде секретні переговори з китайцями, а також контактував із Євгеном Пригожиним, лідером російської ПВК «Вагнер».

З розмови видно, що генерал Буданов багато думав про повоєнну Україну. Минулої зими подейкували, що він стане міністром оборони. Він наполягає на тому, що його єдиною політичною метою є перемога над рф. Тим не менш, таємні опитування, проведені офісом пана Зеленського, показують, що вони думають про використання культу свого героя-шпигуна, щоб урівноважити (передбачувану) загрозу від Валерія Залужного, симпатичного та незалежного головнокомандувача України. Колеги генерала Буданова кажуть, що вони переконані, що йому судилося відіграти велику політичну роль, як тільки настане світ, якщо він проживе так довго.