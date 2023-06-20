Буданов заявив про нове мінування ЗАЕС: експерти оцінили радіаційну загрозу

Російські окупанти додатково замінували Запорізьку АЕС, зокрема ставок-охолоджувач, заявив в етері національного телемарафону начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов. У разі його підриву та виведення з ладу, за його словами, “велика ймовірність, що будуть значні проблеми”.

“На жаль, станом на зараз певна загроза є. Ще раз кажу: певна. Тому що ЗАЕС насамперед як перебувала, так перебуває під тимчасовим контролем окупаційних військ. І правда в тому, що знищивши греблю, вони зруйнували нормальний доступ води до охолоджувачів, які працюють на АЕС. Це перше. Але друге, найстрашніше, що за цей час ЗАЕС була додатково замінована і замінований саме охолоджувач”, — сказав Буданов.

Виконувач обов’язків голови Державної інспекції з ядерного регулювання України Олег Коріков також в етері нацмарафону заявив, що в разі виведення з ладу охолоджувача “ситуація значно ускладниться”.

“Ставок-охолоджувач Запорізької АЕС – це окрема гідротехнічна споруда, і там має бути відповідний запас води створений. Наразі йдеться про те, що й цей запас води може бути недоступний у випадку підриву водоскидних споруд від ставка-охолоджувача до Каховського водосховища. Ситуація значно ускладниться. Але навіть тієї води, яка зараз є в резерві на ЗАЕС, крім ставка-охолоджувача і відповідних резервних варіантів підживлення, у випадку знаходження енергоблоків у зупиненому стані та відповідального менеджменту, то можна підтримати ЗАЕС без розплавлення активної зони, без пошкодження ядерного палива і без радіаційних наслідків”, – прокоментував Коріков.

Доктор фізико-математичних наук, експерт з питань атомної енергетики Людвіг Литвинський своєю чергою припустив, що загарбники можуть зруйнувати турбінне відділення станції, але не чіпатимуть реакторне.

«Скоріш за все буде зруйновано турбінне відділення. Внаслідок цього ми зможемо знову запустити Запорізьку АЕС десь за місяці, аж ніяк не раніше. Це оптимістичний сценарій, оскільки обладнання так швидко не знайти, не змонтувати. Це досить складне завдання. Я прогнозую, що станеться з великою ймовірністю. Реакторне відділення вони не чіпатимуть, бо ризик великий радіаційної аварії глобальної, яка зачепить не лише Україну, а дотягнеться й до Росії. А от нашкодити так, щоб ми не могли експлуатувати, на мій погляд, це досить ймовірно», – сказав він.

За його словами, радіаційна небезпека може загрожувати в разі втрати енергоживлення ЗАЕС.

«У разі, якщо ми не зможемо забезпечити роботу насосів, які забезпечують охолодження активної зони. Тобто розрив зовнішньої лінії живлення, яка зараз залишилася лише єдина», – додав Литвинський.