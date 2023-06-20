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Буданов заявил о новом минировании ЗАЭС: эксперты оценили радиационную угрозу

Политика 22:16   20.06.2023
Елена Нагорная
Буданов заявил о новом минировании ЗАЭС: эксперты оценили радиационную угрозу

Российские оккупанты дополнительно заминировали Запорожскую АЭС, в частности, пруд-охладитель, заявил в эфире национального телемарафона начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов. В случае его подрыва и вывода из строя, по его словам, «большая вероятность, что будут значительные проблемы».

«К сожалению, по состоянию на сейчас определенная угроза есть. Еще раз говорю: определенная. Потому что ЗАЭС прежде всего как находилась, так находится под временным контролем оккупационных войск. И правда в том, что уничтожив плотину, они разрушили нормальный доступ воды к охладителям, которые работают на АЭС. Это первое. Но второе, самое страшное, что за это время ЗАЭС была дополнительно заминирована и заминирован именно охладитель», — сказал Буданов.

Исполняющий обязанности председателя Государственной инспекции по ядерному регулированию Украины Олег Кориков также в эфире нацмарафона заявил, что в случае вывода из строя охладителя «ситуация значительно усложнится».

«Пруд-охладитель Запорожской АЭС — это отдельное гидротехническое сооружение, и там должен быть соответствующий запас воды создан. Сейчас речь идет о том, что и этот запас воды может быть недоступен в случае подрыва водосбросных сооружений от пруда-охладителя до Каховского водохранилища. Ситуация значительно усложнится. Но даже той воды, которая сейчас есть в резерве на ЗАЭС, кроме пруда-охладителя и соответствующих резервных вариантов подпитки, в случае нахождения энергоблоков в остановленном состоянии и ответственного менеджмента, то можно поддержать ЗАЭС без расплавления активной зоны, без повреждения ядерного топлива и без радиационных последствий», — прокомментировал Кориков.

Доктор физико-математических наук, эксперт по вопросам атомной энергетики Людвиг Литвинский в свою очередь предположил, что захватчики могут разрушить турбинное отделение станции, но не будут трогать реакторное.

«Скорее всего, будет разрушено турбинное отделение. В результате мы сможем снова запустить Запорожскую АЭС где-то через месяцы, отнюдь не раньше. Это оптимистический сценарий, поскольку оборудование так быстро не найти, не смонтировать. Это достаточно сложная задача. Я прогнозирую, что произойдет с большой вероятностью. Реакторное отделение они не будут трогать, потому что риск большой радиационной аварии глобальной, которая затронет не только Украину, а дотянется и до России. А вот навредить так, чтобы мы не могли эксплуатировать, на мой взгляд, это достаточно вероятно», — сказал он.

По его словам, радиационная опасность может угрожать в случае потери энергопитания ЗАЭС.

«В случае, если мы не сможем обеспечить работу насосов, обеспечивающих охлаждение активной зоны. То есть, разрыв внешней линии питания, которая сейчас осталась единственная», — добавил Литвинский.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Политика, Украина; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 20 июня 2023 в 22:16;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российские оккупанты дополнительно заминировали Запорожскую АЭС, в частности пруд-охладитель, заявил в эфире национального телемарафона начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов. В случае его подрыва и вывода из строя, по его словам, «большая вероятность, что будут значительные проблемы» ".