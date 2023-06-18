На 9-й день, как пляжи завалило мусором, в Одессе запретили купаться (видео)

На пляжах Одессы 17 июня официально запретили купаться из-за существенного ухудшения качества воды в результате подрыва Каховской ГЭС — на девятый день после того, как к берегам города начало прибивать первый мусор.

Решение о запрете купания приняли на внеочередном заседании местной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщается на сайте Одесского горсовета.

«Пляжи Одессы признаны непригодными для купания в связи с существенным ухудшением состояния воды в открытых водоемах (море, лиман) и реальной опасности для здоровья населения города Одессы. Купание людей на пляжах города Одессы запрещено», — говорится в публикации.

Одесская ОВА также подчеркивает: купаться в море строго запрещено.

«В акватории Черного моря из-за теракта врага на Каховской ГЭС остается угроза взрывоопасных предметов и инфекций. Также предостерегаем жителей региона от прогулок по побережью и рыбалки», — пишет ОВА.

Напомним, что 9 июня, когда к берегам Одессы начало прибивать вещи и мусор с затопленных Херсонщины и Николаевщины, а качество воды визуально значительно ухудшилось, на пляжах не было ни одной таблички об опасности купания, как и звуковых сообщений.