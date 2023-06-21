Большой раздражитель Кремля. Как шпион Буданов стал главной занозой для рф

Какой есть ядерная угроза со стороны рф, от чего генерала-майора Кирилла Буданова, начальника военной разведки Украины, отговорили западные союзники и почему главный разведчик страны не прячется, хотя на него совершили около 10 покушений, пишет британское издание The Economist.

Нужно достаточно большое количество страха, чтобы парализовать опытных офицеров военной разведки. Но атака рф на штаб ГУР на Рыбальском острове в Киеве в марте 2022 года было одной из таких, что действительно напугали военных. Офицеры вспоминают, как летели ракеты, лопались окна и ветхие здания рушились по краям. Мужчины, ожидавшие в приемной встречи со своим боссом, упали на пол. Спустя несколько мгновений рядом с ними открылась дверь, и вышел генерал-майор Кирилл Буданов.

«Все в порядке», — сказал он и приказал подчиненным вернуться к работе. «Отряхнулся, надел кепку и вышел на улицу, чтобы осмотреть повреждения», — вспоминают тот день сотрудники ГУР.

37-летний генерал Буданов, бывший коммандос, является архитектором все более дерзких операций в рф, что делает его большим раздражителем для Кремля. Помощники главного шпиона говорят, что на его жизнь совершили не менее 10 покушений. В последний раз, 29 мая, баллистические ракеты, крылатые ракеты и беспилотники снова нацелились на его офис на Рыбальском острове. Они едва не попали по нему и соседнему автомобильному мосту, хотя дроны все же немного повредили здание рядом. Спустя день Владимир Путин похвастался «точным» ударом, уничтожившим военный комплекс. А прокремлевские СМИ раструбили, что генерала Буданова эвакуировали в Германию и он впал в кому. The Economist подтверждает, что ни одно из утверждений не соответствует действительности.

Кабинет начальника ГУР, его неприкрытый адрес в течение 16 месяцев, излучает хаотичную, сумеречную энергию. Мешки с песком закрывают окна. Пулеметы и броня валяются на полу. Проигрыватель стоит в углу, а из плейлиста на YouTube звучит Вивальди. Ощущение абсурда усиливает пожилая лягушка, плавающая в аквариуме, и канарейка. Вдоль стены – памятные вещи о войне генерала Буданова. В соседнем коридоре висит фотография мартовского пограничного рейда в Брянск в рф, якобы дела рук независимых русских партизан. На большом экране, единственном источнике света в комнате, отображается карта Москвы — цели удара беспилотника в мае.

Украина не претендует ни на одну операцию. Но генерал Буданов почти не уважает официальную двусмысленность. «Мы на войне», — говорит он. «Беспилотники над Кремлем показали миру, что российская оборона — всего лишь потемкинская деревня».

Помощники сбиваются в кучу, когда говорит генерал. Под его руководством Главное управление разведки Украины стало смелым, автономным органом, который наносит удары куда больнее мощные, чем допускает его весовая категория. Это похоже на банду.

«Раньше у нас были менеджеры, теперь у нас есть лидер», — говорит один офицер-ветеран.

Олег, оперативник, знавший генерала Буданова десятки лет, одобрительно отзывается о его способности заражать других своим пылом, сравнивая его со змеей, «загипнотизировавшей вас, прежде чем броситься убивать. Сдержанный, размеренный, никогда не паниковал. Ты делаешь все, что он попросит».

У генерала Буданова есть противники как дома, в Украине, так и за границей. Конкурирующие спецслужбы беспокоятся о его силе и ресурсах.

«Логично, что во время войны военная разведка становится мощной», — говорит один офицер-соперник. — Но теперь без его согласия вы мало что сможете сделать. Даже друзья описывают начальника военной разведки как «сложного». Некоторым с ним трудно ужиться, говорит бригадный генерал Дмитрий Тимков, напарник по десяткам операций.

«Он не приспосабливается к чужому мнению».

Раньше Буданов отвечал старшим командирам, если считал их неправыми. Тем не менее, сторонники говорят, что у него есть и «щедрая» сторона. Мастер интеллектуальных игр во внешнем мире, говорит Олег, генерал Буданов никогда не распространял это на коллег. «Он понимает, что обманывать обманщиков нельзя».

Решение Владимира Зеленского в 2020 году повысить в должности малоизвестного полководца стало для многих неожиданностью. Но внутри службы имя Кирилла Буданова уже было легендарным. Кремль тоже кое-что знал о нем.

«Для них это было все равно, что держать красный флаг», — говорит Андрей Юсов, офицер ГУР. – Это то, что убедило многих из нас в способности Зеленского обеспечивать национальную безопасность».

Новоявленного шпиона знали и почитали как командира дерзкого рейда в 2016 году, кода украинские спецслужбы уничтожили вертолеты на авиабазе Джанкой в оккупированном рф Крыму. География операции — на заднем дворе российских спецслужб — была достаточно наглой. На выходе группа Буданова также вступила в бой с российским спецназом, убив нескольких человек, в том числе высокопоставленного командира. Позже русские отомстили за этот рейд своими атаками, убив непосредственного начальника Буданова.

Генерал Тимков, считающийся заместителем командира в этом рейде, хихикает, неубедительно отрицая операцию. Но он предлагает другую историю, которая только добавляет штрихи к облику шпиона.

В начале 2015 года, по его словам, эти двое находились глубоко в тылу врага на Донбассе, на востоке Украины, когда тогдашний подполковник Буданов подорвался на противопехотной мине. Осколки вонзились ему в шею и лопатку, чуть ниже сердца. «Кирилл попросил оставить его». Но группа отказалась, и благодаря силе воли раненый офицер проковылял в безопасное место более чем в 3 км. «Всю дорогу он ничего не говорил. Вот как это было больно».

В качестве нового начальника разведки ГУР генерал Буданов настаивает, что «все возможно». Спасательная миссия по эвакуации афганцев и других иностранных граждан из Кабула в 2021 году принесла ему похвалу. Но он действительно оставил свой след после полномасштабного вторжения. В первые дни, когда в Киеве действовали диверсанты, видели, как генерал бегал по Рыбальскому с автоматом. Он руководил важнейшими операциями в аэропорту Гостомель, Ирпене и Мощуне, на окраине Киева, которые остановили наступление русских, хотя бы наполовину. Он направил в котел осажденного Мариуполя спасательные вертолеты. Сам принимал участие во многих фронтовых операциях. Риск беспокоит некоторых коллег, которые считали, что их лидер должен быть лучше защищен — «но вы попробуйте остановить его». Генерал говорит, что делает это только потому, что другие люди в опасности. «На карту поставлены жизни. Здесь нет места ошибкам».

Западные партнеры характеризуют украинского шпиона как прямолинейного и неподкупного игрока. По словам Филипа Ингрэма, бывшего полковника британской военной разведки, сейчас Буданов больше осведомлен с американской и британской разведкой, чем с немецкой или французской. Тем не менее, его браваду не везде приветствуют. Просочившиеся документы показывают, что ЦРУ пришлось вмешаться, чтобы помешать генералу Буданову отдать приказ о нападении на Москву в годовщину вторжения в феврале. Саботаж и рейды внутри рф с тех пор усилили опасения союзников Украины по поводу провокации ядерной державы. Заявления генерала Буданова об организации развала рф делают то же самое.

Тем не менее, он говорит, что 9 лет изучения российской агрессии предоставили ему уникальную возможность оценить риски ядерной эскалации. «Как глава разведки, я вам прямо говорю, этого не произойдет», — говорит он. — При всей моей неприязни к рф, идиотов, управляющих страной, немного».

Он настаивает на том, что мир невозможен без стратегического поражения рф — и «переформатирования власти» в ней. «Либо все одновременно выйдут из войны, либо одна сторона проиграет, а другая выиграет. Других вариантов нет».

Считается, что генерал Буданов, доверенное лицо президента (в правительстве называют их единомышленниками), играет все более важную роль в закулисных мирных переговорах. Источники сообщают, что он ведет секретные переговоры с китайцами, а также контактировал с Евгением Пригожиным, лидером российской ЧВК «Вагнер».

Из разговора видно, что генерал Буданов много думал о послевоенной Украине. Прошлой зимой поговаривали, что он станет министром обороны. Он настаивает на том, что его единственной политической целью является победа над рф. Тем не менее, тайные опросы, проведенные офисом г-на Зеленского, показывают, что они думают об использовании культа своего героя-шпиона, чтобы уравновесить (предполагаемую) угрозу, исходящую от Валерия Залужного, симпатичного и независимого главнокомандующего Украины. Коллеги генерала Буданова говорят, что они убеждены, что ему суждено сыграть большую политическую роль, как только наступит мир — если он проживет так долго.