У Харкові було чутно вибухи: Повітряні сили попереджають про ракетну небезпеку
Близько першої години ночі 22 червня у Харкові було чутно щонайменше два вибухи.
Повітряну тривогу оголосили в регіоні о 00:59, за хвилину до цього у місті пролунав вибух. Деякі харків’яни чули ще один вибух.
Ворог знову почав обстрілювати Харківщину, пише ГУ Нацполіції у Харківській області.
“Не ігноруйте сигналів повітряної тривоги. Залишайтеся в укриттях. Про влучання ворожих снарядів, руйнування, поранених повідомляйте на спецлінію 102. Бережіть себе”, — закликають правоохоронці.
Своєю чергою командування Повітряних сил ЗСУ повідомило про ракетну небезпеку у Чернігівській, Сумській, Київській, Полтавській, Кіровоградській, Харківській, Одеській, Миколаївській, Херсонській та Дніпропетровській областях.
Читайте також: Ворожа авіація вдарила по селу на Харківщині – Генштаб
Новини за темою:
Ви читали новину: «У Харкові було чутно вибухи: Повітряні сили попереджають про ракетну небезпеку»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 22 Червня 2023 в 01:14;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько першої години ночі 22 червня у Харкові було чутно щонайменше два вибухи.".