У Харкові було чутно вибухи: Повітряні сили попереджають про ракетну небезпеку

Близько першої години ночі 22 червня у Харкові було чутно щонайменше два вибухи.

Повітряну тривогу оголосили в регіоні о 00:59, за хвилину до цього у місті пролунав вибух. Деякі харків’яни чули ще один вибух.

Ворог знову почав обстрілювати Харківщину, пише ГУ Нацполіції у Харківській області.

“Не ігноруйте сигналів повітряної тривоги. Залишайтеся в укриттях. Про влучання ворожих снарядів, руйнування, поранених повідомляйте на спецлінію 102. Бережіть себе”, — закликають правоохоронці.

Своєю чергою командування Повітряних сил ЗСУ повідомило про ракетну небезпеку у Чернігівській, Сумській, Київській, Полтавській, Кіровоградській, Харківській, Одеській, Миколаївській, Херсонській та Дніпропетровській областях.