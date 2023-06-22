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У Харкові було чутно вибухи: Повітряні сили попереджають про ракетну небезпеку

Події 01:14   22.06.2023
Олена Нагорна
У Харкові було чутно вибухи: Повітряні сили попереджають про ракетну небезпеку

Близько першої години ночі 22 червня у Харкові було чутно щонайменше два вибухи.

Повітряну тривогу оголосили в регіоні о 00:59, за хвилину до цього у місті пролунав вибух. Деякі харків’яни чули ще один вибух.

Ворог знову почав обстрілювати Харківщину, пише ГУ Нацполіції у Харківській області.

“Не ігноруйте сигналів повітряної тривоги. Залишайтеся в укриттях. Про влучання ворожих снарядів, руйнування, поранених повідомляйте на спецлінію 102. Бережіть себе”, — закликають правоохоронці.

Своєю чергою командування Повітряних сил ЗСУ повідомило про ракетну небезпеку у Чернігівській, Сумській, Київській, Полтавській, Кіровоградській, Харківській, Одеській, Миколаївській, Херсонській та Дніпропетровській областях.

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Автор: Олена Нагорна
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    • • Дата публікації матеріалу: 22 Червня 2023 в 01:14;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько першої години ночі 22 червня у Харкові було чутно щонайменше два вибухи.".