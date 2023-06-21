Ворожа авіація вдарила по селу на Харківщині – Генштаб
Армія РФ у Харківській області протягом доби завдала авіаудару в районі села Синьківка Куп’янського району, а також обстріляла з мінометів та артилерії щонайменше 27 населених пунктів, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.
Так, на Слобожанському напрямку супротивник здійснив обстріли населених пунктів Одноробівка, Уди, Ветеринарне, Козача Лопань, Висока Яруга, Липці, Алісівка, Бугруватка, Стариця, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Бочкове, Плетенівка, Мала Вовча, Варварівка, Бударки, Рублене, Анискине та Мілове.
На Куп’янському напрямку обстрілів зазнали Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка, Кислівка та Берестове.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Червня 2023 в 18:59;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ у Харківській області протягом доби завдала авіаудару в районі села Синьківка Куп’янського району, а також обстріляла з мінометів та артилерії щонайменше 27 населених пунктів, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.".