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Вражеская авиация ударила по селу на Харьковщине — Генштаб

Происшествия 18:59   21.06.2023
Елена Нагорная
Вражеская авиация ударила по селу на Харьковщине — Генштаб

Армия РФ в Харьковской области в течение суток нанесла авиаудар в районе села Синьковка Купянского района, а также обстреляла из минометов и артиллерии по меньшей мере 27 населенных пунктов, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Так, на Слобожанском направлении противник совершил обстрелы населенных пунктов Одноробовка, Уды, Ветеринарное, Казачья Лопань, Высокая Яруга, Липцы, Алисовка, Бугроватка, Старица, Волчанск, Волчанские Хутора, Бочковое, Плетеневка, Малая Волчья, Варваровка, Бударки, Рубленое, Анискино и Меловое.

На Купянском направлении обстрелам подверглись Красное Первое, Фиголевка, Новомлинск, Двуречная, Западное, Масютовка, Кисловка и Берестовое.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 21 июня 2023 в 18:59;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ в Харьковской области в течение суток нанесла авиаудар в районе села Синьковка Купянского района, а также обстреляла из минометов и артиллерии по меньшей мере 27 населенных пунктов, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.".