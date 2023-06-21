Вражеская авиация ударила по селу на Харьковщине — Генштаб

Армия РФ в Харьковской области в течение суток нанесла авиаудар в районе села Синьковка Купянского района, а также обстреляла из минометов и артиллерии по меньшей мере 27 населенных пунктов, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Так, на Слобожанском направлении противник совершил обстрелы населенных пунктов Одноробовка, Уды, Ветеринарное, Казачья Лопань, Высокая Яруга, Липцы, Алисовка, Бугроватка, Старица, Волчанск, Волчанские Хутора, Бочковое, Плетеневка, Малая Волчья, Варваровка, Бударки, Рубленое, Анискино и Меловое.

На Купянском направлении обстрелам подверглись Красное Первое, Фиголевка, Новомлинск, Двуречная, Западное, Масютовка, Кисловка и Берестовое.