Ночная атака ракетами и «Шахедами» и обстрелы Харьковщины: информация Генштаба

В утренней сводке Генштаб ВСУ сообщил, что ночью РФ нанесла очередной ракетный и удар и била «Шахедами» по Украине. Населенные пункты Харьковской области были под авиуадурами.

«Сегодня ночью российская федерация нанесла очередной ракетный и авиационный удары иранскими ударными БпЛА «Shahed» по Украине. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется», — отметили в Генштабе.

Известно, что под утро взрывы гремели в Хмельницкой области. Подробностей о последствиях местная ОВА пока не сообщила.

«Противник нанес авиаудары по Казачьей Лопани на Харьковщине. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Ивашки, Рожковичи, Гурьев Казачок, Уды, Марьино, Высокая Яруга, Мороховец, Терновая, Гатище, Волчанск, Бударки, Устиновка, Чугуновка, Амбарное, Григоровка на Харьковщине. На Купянском направлении враг нанес авиационный удар по населенному пункту Колодезное Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Фиголовка, Двуречная, Западное, Кисловка и Берестовое на Харьковщине», — сообщили в ГШ.

Помимо ночной атаки, за сутки армия РФ била по Украине 33 «Шахедами», семью ракетами С-300 и одной крылатой («Искандер»). 30 «Шахедов» уничтожила ПВО. Также враг нанес 83 авиационных удара и совершил 58 обстрелов из РСЗО.

Активность оккупанты все так же проявляют на Донбассе. Там за сутки произошло 40 боевых столкновений.

«Авиация сил обороны в сутки нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава противника и три – по его зенитно-ракетным комплексам. Также нашими защитниками были уничтожены четыре разведывательных БПЛА противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили три пункта управления, один район сосредоточения личного состава и военной техники, три станции РЭБ, 18 артиллерийских подразделений на огневых позициях, одно средство противовоздушной обороны и еще шесть важных объектов противника», — сообщили в ГШ ВСУ.