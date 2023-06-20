Россяине учли свои ошибки на Харьковщине. Что сдерживает наступление ВСУ?

Киев и Москва месяцами готовились к боевым действиям на огромной линии фронта. Отсутствие авиации и минные поля существенно препятствуют контрнаступлению ВСУ, сообщает The Wall Street Journal.

Военная наука говорит, что наступление армии, которая бьет по закрепившимся врагам, должно начинаться с воздушной атаки, после чего следует мощный наземный штурм, который продвигается под летающими боевыми кораблями, отрывающими путь. У Украины такой возможности не было.

Не имея мощных военно-воздушных сил, киевские войска пытаются совершить подвиг, на который решились бы немногие современные военные: выбить российские войска, которые потратили месяцы, окопавшись и готовясь к длительному наступлению Украины.

Первые неудачи украинцев – признак того, что их наступление будет долгой, смертоносной борьбой, а не повторением разгрома российских войск в северо-восточном районе Харьковщины в конце лета прошлого года.

«Русские войска готовились очень долго. Они учились на своих ошибках в Харькове», – сказал Роб Ли, старший научный сотрудник Института исследований внешней политики.

Разворачивающаяся сейчас борьба является битвой готовности. С середины прошлого года обе стороны собирали оружие, войска и готовили оборонительные позиции.

Украина начала контрнаступление, чтобы отвоевать территорию, атакуя вдоль линии фронта и нанося удары вглубь территории рф.

Украина получила от своих западных союзников современного оружия и бронетехники на миллиарды долларов. Москва тем временем призвала более 200 тысяч солдат, вырыла окопы и подготовила огневые позиции, чтобы остановить украинцев. Важнейшим является то, что российские войска развернули миллионы противопехотных мин, некоторые из которых выпустили из мобильных пусковых установок.

Ранее в этом месяце украинское подразделение с передовой американской и европейской техникой въехало в одно из минных полей, что вывело из строя несколько танков и боевых бронированных машин. Другие подразделения сталкивались с воздушными атаками русских боевых вертолетов и ракет, запущенных как с воздуха, так и с земли.

Столкнувшись с неудачами в зондировании атак, украинские командиры в последние дни во многих местах приостановили продвижение, чтобы пересмотреть тактику. По словам чиновников, по крайней мере, некоторые из поврежденных транспортных средств удалось вывезти.



Не имея преимущества в воздухе, Украина пыталась снизить боевую способность российских вооруженных сил, нанося удары на большие расстояния, используя предоставленные Великобританией крылатые ракеты Storm Shadow. В прошлом году Киев применил тактику с большим успехом, используя американские грузовые пусковые установки Himars меньшей дальности для поражения российских узлов и подрыва боевой силы войск на Херсонщине.

Украинским военным удастся прорвать российские линии обороны только, если они сначала истощат силы врага, сказал Филлипс О’Брайен, профессор стратегических исследований Университета Сент-Эндрюса в Шотландии.

«Поскольку у них нет господства в воздухе, они не могут пробиться, защищая свои бронированные машины. Это очень жестокая фаза войны», — сказал он.

Чтобы повысить свои шансы на успех, в последние недели ВСУ устроили атаки на точки вдоль линии фронта, от российского города Белгород до Токмака, жизненно важного железнодорожного узла для оккупационных российских войск на юге Украины.

Украина также нанесла удары по российским войскам в Бахмуте, на захват которого Москва потратила около 10 месяцев. По оценкам аналитиков НАТО, рф понесла примерно 100 000 потерь вокруг Бахмута.

«Русская сторона в Бахмуте выглядит очень, очень уставшей, если не истощенной», — сказал высокопоставленный чиновник НАТО.

В других местах украинские войска, включая спецназовцев, ищут слабые места в обороне рф. Даже продвижение, не нарушающее российские линии, может помочь украинским тактикам, поскольку вызывают ответ рф. Наблюдая за реакцией российских войск и видя, откуда появляются ответные войска, украинские командиры могут определить местонахождение новых целей для поражения дальнобойным оружием. По словам западных военных, радиосвязь между россиянами тоже может помочь Украине находить цели и потенциально получать разведданные с поля боя.

Тем не менее любое преимущество, которое Украина получает против российских защитников с точки зрения человеческих факторов, таких как истощение или мотивация, может быть компенсировано российской силой в физической обороне, воздушных силах или других инструментах, таких как средства радиоэлектронной борьбы, где Москва сильна. А минные поля могут оказаться особенно эффективными для рф.

Российские наземные мины смертоносны именно потому, что они не нуждаются в вмешательстве человека, поэтому остаются независимо от местных обстоятельств или морального состояния войск. Их трудно обнаружить, поэтому они заставят атакующие войска замедлиться до ползучего темпа, оставляя солдат и техники открытыми для атаки. Многие российские мины имеют большую взрывную силу, чем ожидала Украина и ее союзники, то есть наносят больший вред, чем прогнозировалось.

«Украинцам нужны достаточно детальные разведывательные данные, чтобы знать, где находится каждое минное поле», — сказал высокопоставленный чиновник НАТО.