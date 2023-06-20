Війська рф навчилися на своїх помилках на Харківщині. Що стримує наступ ЗСУ?

Київ та Москва місяцями готувалися до бойових дій на величезній лінії фронту. Відсутність авіації та мінні поля суттєво перешкоджають контрнаступу ЗСУ, повідомляє The Wall Street Journal.

Військова наука каже, що наступ армії, яка б’є по ворогам, які закріпилися, повинен починати з повітряної атаки, після чого йде переважаючий наземний штурм, який просувається під літаючими бойовими кораблями, які відривають шлях. В України такої можливості не було.

Не маючи потужних військово-повітряних сил, київські війська намагаються зробити подвиг, на який мало хто із сучасних військових наважився б: вибити російські війська , які витратили місяці, окопуючись і готуючись до тривалого наступу України.

Перші невдачі українців є ознакою того, що їхній наступ буде довгою, смертоносною боротьбою, а не повторенням розгрому російських військ у північно-східному районі Харківщини наприкінці літа минулого року.

«Російські війська готувалися дуже довго. Вони вчилися на своїх помилках у Харкові», — сказав Роб Лі, старший науковий співробітник Інституту досліджень зовнішньої політики.

Боротьба, що розгортається зараз, є битвою готовності. З середини минулого року обидві сторони збирали зброю, війська та готували оборонні позиції.

Україна почала контрнаступ, щоб відвоювати територію, атакуючи вздовж лінії фронту та завдаючи ударів углиб території рф.

Україна отримала від своїх західних союзників сучасної зброї та бронетехніки на мільярди доларів . Москва тим часом призвала понад 200 тисяч солдатів, вирила окопи та підготувала вогневі позиції, щоб зупинити українців. Найважливішим є те, що російські війська потенційно розгорнули мільйони протипіхотних мін, деякі з яких встановлені ракетами, що викидають міни, випущеними з мобільних пускових установок.

Раніше цього місяця український підрозділ із передовою американською та європейською технікою в’їхав у одне з цих мінних полів, що вивело з ладу кілька танків і бойових броньованих машин. Інші підрозділи стикалися з повітряними атаками російських бойових вертольотів і ракет, запущених як з повітря, так і з землі.

Зіткнувшись із невдачами в зондуванні атак, українські командири протягом останніх днів у багатьох місцях призупинили просування, щоб переглянути тактику. За словами чиновників, принаймні деякі з пошкоджених транспортних засобів вдалося вивезти.

Не маючи переваги в повітрі, Україна намагалася знизити бойову спроможність російських збройних сил, завдаючи ударів на великі відстані, використовуючи надані Великобританією крилаті ракети Storm Shadow. Минулого року Київ застосував цю тактику з великим успіхом, використовуючи американські вантажні пускові установки Himars меншої дальності для ураження російських вузлів і підриву бойової сили військ.

Українським військовим вдасться прорвати російські лінії, лише якщо вони спочатку виснажать її сили, сказав Філліпс О’Браєн, професор стратегічних досліджень Університету Сент-Ендрюса в Шотландії.

«Оскільки вони не мають панування в повітрі, вони не можуть пробитися, захищаючи свої броньовані машини. Це дуже жорстока фаза», – сказав він.

Щоб підвищити свої шанси на успіх, протягом останніх тижнів ЗСУ влаштували атаки на точки вздовж лінії фронту, від російського міста Бєлгород до Токмака, життєво важливого залізничного вузла для окупаційних російських військ на півдні України.

Україна також завдала ударів по російським військам у Бахмуті, на захоплення якого Москва витратила майже 10 місяців. За оцінками аналітиків НАТО, рф зазнала приблизно 100 000 втрат навколо Бахмута.

«Російська сторона в Бахмуті виглядає дуже, дуже втомленою, якщо не виснаженою», — сказав високопоставлений чиновник НАТО.

В інших місцях українські війська, включаючи спецназівців, шукають слабкі місця в обороні рф. Навіть просування, які не порушують російські лінії, можуть допомогти українським тактикам, оскільки викликають відповідь рф. Спостерігаючи за реакцією російських військ і бачачи, звідки з’являються війська у відповідь, українські командири можуть визначити місцезнаходження нових цілей для ураження далекобійною зброєю. За словами західних військових, радіозв’язок між росіянами також може допомогти Україні знаходити цілі та потенційно отримувати розвіддані з поля бою.

Тим не менш, будь-яка перевага, яку Україна отримує проти російських захисників з точки зору людських факторів, таких як виснаження чи мотивація, може бути компенсована російською силою у фізичній обороні, повітряних силах або інших інструментах, таких як засоби радіоелектронної боротьби, де Москва сильна. А мінні поля можуть виявитися особливо ефективними для рф.

Російські наземні міни є смертоносними саме тому, що вони не потребують втручання людини, тому залишаються незалежно від місцевих обставин чи морального стану військ. Їх важко виявити, тому вони змусять атакуючі війська сповільнитися до повзучого темпу, залишаючи солдатів та техніку відкритими для атаки. Багато російських мін мають більшу вибухову силу, ніж очікувала Україна та її союзники, тобто завдають більшої шкоди, ніж прогнозувалося.

«Українцям потрібні досить детальні розвідувальні дані, щоб знати, де знаходиться кожне мінне поле», — сказав високопоставлений чиновник НАТО.