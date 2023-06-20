ISW про контрнаступ: ЗСУ проводять операції на трьох ділянках, є успіхи

Інститут вивчення війни (ISW) повідомив про успіхи українського контрнаступу на півдні країни та в районі Бахмута.

“Українські сили вели контрнаступальні операції як мінімум на трьох ділянках лінії фронту і 19 червня досягли успіхів. Російський військовий блогер повідомив, що 19 червня українські війська продовжували атаки на північний захід, північний схід і південний захід від Бахмута, і стверджував, що українські війська просунулися в районі Краснополівки (близько 12 км на північний схід від Бахмута)”, – повідомили в актуальному зведенні Інституту вивчення війни.

З посиланням на дані заступниці міністра оборони України Ганни Маляр аналітики зазначили, що за тиждень українські війська просунулися на Запорізькому напрямку на відстань до семи кілометрів, звільнивши вісім населених пунктів.

“Кадри з геолокацією, опубліковані 19 червня, підтверджують, що українські війська звільнили П’ятихатки, приблизно за 25 км на південний захід від Орєхова на заході Запорізької області. Військові блогери також повідомляли про бої на південь та південний захід від Орєхова протягом дня. Міністерство оборони Великої Британії 19 червня оцінило, що Росія, ймовірно, перекинула значні частини Дніпровського угруповання військ зі східного (лівого) берега Херсонської області на запорізький та бахмутський напрямки для реагування на контрнаступальні дії України”, – повідомили в ISW.