Live
  • Вівторок 20.06.2023
    • Харків
  •   +22°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.94
    • 🔴

ISW про контрнаступ: ЗСУ проводять операції на трьох ділянках, є успіхи

Події 09:32   20.06.2023
Оксана Горун
ISW про контрнаступ: ЗСУ проводять операції на трьох ділянках, є успіхи

Інститут вивчення війни (ISW) повідомив про успіхи українського контрнаступу на півдні країни та в районі Бахмута.

“Українські сили вели контрнаступальні операції як мінімум на трьох ділянках лінії фронту і 19 червня досягли успіхів. Російський військовий блогер повідомив, що 19 червня українські війська продовжували атаки на північний захід, північний схід і південний захід від Бахмута, і стверджував, що українські війська просунулися в районі Краснополівки (близько 12 км на північний схід від Бахмута)”, – повідомили в актуальному зведенні Інституту вивчення війни.

З посиланням на дані заступниці міністра оборони України Ганни Маляр аналітики зазначили, що за тиждень українські війська просунулися на Запорізькому напрямку на відстань до семи кілометрів, звільнивши вісім населених пунктів.

“Кадри з геолокацією, опубліковані 19 червня, підтверджують, що українські війська звільнили П’ятихатки, приблизно за 25 км на південний захід від Орєхова на заході Запорізької області. Військові блогери також повідомляли про бої на південь та південний захід від Орєхова протягом дня. Міністерство оборони Великої Британії 19 червня оцінило, що Росія, ймовірно, перекинула значні частини Дніпровського угруповання військ зі східного (лівого) берега Херсонської області на запорізький та бахмутський напрямки для реагування на контрнаступальні дії України”, – повідомили в ISW.

Читайте також:  ISW заявляє, що війська РФ досягли успіхів у районі Куп’янська (карта)

Автор: Оксана Горун
Популярно
“Розвела” американця на 13 тис. доларів: у Харкові судитимуть шахрайку
“Розвела” американця на 13 тис. доларів: у Харкові судитимуть шахрайку
20.06.2023
ISW заявляє, що війська РФ досягли успіхів у районі Куп’янська (карта)
ISW заявляє, що війська РФ досягли успіхів у районі Куп’янська (карта)
20.06.2023
Авіаудари та обстріли Харківщини за добу: дані Генштабу
Авіаудари та обстріли Харківщини за добу: дані Генштабу
20.06.2023
У Вовчанську через обстріл спалахнув багатоквартирний будинок (фото)
У Вовчанську через обстріл спалахнув багатоквартирний будинок (фото)
20.06.2023
Чоловік загинув на Харківщині, необережно покуривши
Чоловік загинув на Харківщині, необережно покуривши
20.06.2023
ISW про контрнаступ: ЗСУ проводять операції на трьох ділянках, є успіхи
ISW про контрнаступ: ЗСУ проводять операції на трьох ділянках, є успіхи
20.06.2023

Новини за темою:

08:17
ISW заявляє, що війська РФ досягли успіхів у районі Куп’янська (карта)
07:31
Авіаудари та обстріли Харківщини за добу: дані Генштабу
11:34
У ЗСУ прогнозують посилену атаку “Шахедами” найближчим часом
10:14
Харківська 92 ОМБр показала знищення ворожого безпілотника (відео)
09:22
Маляр заявила про звільнення П’ятихаток, за тиждень втрати ворога – 4600

  • Категорії: Події, Світ, Україна; Теги: , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «ISW про контрнаступ: ЗСУ проводять операції на трьох ділянках, є успіхи»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 20 Червня 2023 в 09:32;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Інститут вивчення війни (ISW) повідомив про успіхи українського контрнаступу на півдні країни та в районі Бахмута".