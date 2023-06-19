Маляр заявила про звільнення П’ятихаток, за тиждень втрати ворога – 4600

4600 окупантів убито та поранено за минулий тиждень українського контрнаступу, повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр. Вона проінформувала про звільнення восьми населених пунктів на півдні.

У списку звільнених сіл та селищ – П’ятихатки, за які нещодавно йшли бої.

“У ході двох тижнів наступальних дій на Бердянському та Мелітопольському напрямках за вказаний період підрозділами ОСУВ “Таврія” було звільнено вісім населених пунктів: Новодарівку, Левадне, Сторожеве, Макарівку, Благодатне, Лобкове, Нескучне, П’ятихатки. У цілому підрозділи на таврійському напрямку просунулися в глибину противника до 7 км. Звільнена на півдні площа складає 113 квадратних кілометрів“, – поінформувала Маляр.

Вона також повідомила, що ворог за минулий тиждень зазнав суттєвих втрат.

“Минулого тижня втрати противника на всіх напрямках склали більше 4600 вбитих та поранених, крім того, нашими оборонцями було взято в полон більше 80 бійців агресора. Також нашими силами оборони було знищено більше 400 одиниць ворожої техніки та озброєння, серед яких – вертольоти, танки, гаубиці, протитанковий ракетний комплекс та багато іншого”, – зазначила заступниця міністра.