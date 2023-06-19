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Маляр заявила про звільнення П’ятихаток, за тиждень втрати ворога – 4600

Події 09:22   19.06.2023
Оксана Горун
Маляр заявила про звільнення П’ятихаток, за тиждень втрати ворога – 4600 Ілюстрація: мапа DeepState

4600 окупантів убито та поранено за минулий тиждень українського контрнаступу, повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр. Вона проінформувала про звільнення восьми населених пунктів на півдні.

У списку звільнених сіл та селищ – П’ятихатки, за які нещодавно йшли бої.

“У ході двох тижнів наступальних дій на Бердянському та Мелітопольському напрямках за вказаний період підрозділами ОСУВ “Таврія” було звільнено вісім населених пунктів: Новодарівку, Левадне, Сторожеве, Макарівку, Благодатне, Лобкове, Нескучне, П’ятихатки. У цілому підрозділи на таврійському напрямку просунулися в глибину противника до 7 км. Звільнена на півдні площа складає 113 квадратних кілометрів“, – поінформувала Маляр.

Вона також повідомила, що ворог за минулий тиждень зазнав суттєвих втрат.

“Минулого тижня втрати противника на всіх напрямках склали більше 4600 вбитих та поранених, крім того, нашими оборонцями було взято в полон більше 80 бійців агресора. Також нашими силами оборони було знищено більше 400 одиниць ворожої техніки та озброєння, серед яких – вертольоти, танки, гаубиці, протитанковий ракетний комплекс та багато іншого”, – зазначила заступниця міністра.

Читайте також:  Українські сили можуть призупинити контрнаступ – ISW

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Україна; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 19 Червня 2023 в 09:22;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "4600 окупантів убито та поранено за минулий тиждень українського контрнаступу, повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр. Вона проінформувала про звільнення восьми населених пунктів на півдні".