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Маляр заявила об освобождении Пятихаток, за неделю потери врага — 4600

Происшествия 09:22   19.06.2023
Оксана Горун
Маляр заявила об освобождении Пятихаток, за неделю потери врага — 4600 Иллюстрация: карта DeepState

4600 оккупантов убиты и ранены за прошедшую неделю украинского контрнаступления, сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр. Она проинформировала об освобождении восьми населенных пунктов на юге.

В списке освобожденных сел и поселков — Пятихатки, за которые недавно шли бои.

«В ходе двух недель наступательных действий на Бердянском и Мелитопольском направлениях за указанный период подразделениями ОСУВ «Таврия» было освобождено восемь населенных пунктов: Новодаровка, Левадное, Сторожевое, Макаровка, Благодатное, Лобковое, Нескучное, Пятихатки. В общей сложности подразделения на таврическом направлении продвинулись в глубину противника до 7 км. Освобожденная на юге площадь составляет 113 квадратных километров», — проинформировала Маляр.

Она также сообщила, что враг за прошедшую неделю понес существенные потери.

«На прошлой неделе потери противника по всем направлениям составили более 4600 убитых и раненых, кроме того нашими защитниками было взято в плен более 80 бойцов агрессора. Также нашими силами обороны было уничтожено более 400 единиц вражеской техники и вооружения, среди которых вертолеты, танки, гаубицы, противотанковый ракетный комплекс и многое другое», — отметила замминистра.

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Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Украина; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 19 июня 2023 в 09:22;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "4600 оккупантов убиты и ранены за прошедшую неделю украинского контрнаступления, сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр. Она проинформировала об освобождении восьми населенных пунктов на юге".