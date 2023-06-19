Маляр заявила об освобождении Пятихаток, за неделю потери врага — 4600
4600 оккупантов убиты и ранены за прошедшую неделю украинского контрнаступления, сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр. Она проинформировала об освобождении восьми населенных пунктов на юге.
В списке освобожденных сел и поселков — Пятихатки, за которые недавно шли бои.
«В ходе двух недель наступательных действий на Бердянском и Мелитопольском направлениях за указанный период подразделениями ОСУВ «Таврия» было освобождено восемь населенных пунктов: Новодаровка, Левадное, Сторожевое, Макаровка, Благодатное, Лобковое, Нескучное, Пятихатки. В общей сложности подразделения на таврическом направлении продвинулись в глубину противника до 7 км. Освобожденная на юге площадь составляет 113 квадратных километров», — проинформировала Маляр.
Она также сообщила, что враг за прошедшую неделю понес существенные потери.
«На прошлой неделе потери противника по всем направлениям составили более 4600 убитых и раненых, кроме того нашими защитниками было взято в плен более 80 бойцов агрессора. Также нашими силами обороны было уничтожено более 400 единиц вражеской техники и вооружения, среди которых вертолеты, танки, гаубицы, противотанковый ракетный комплекс и многое другое», — отметила замминистра.
Читайте также: Украинские силы могут приостановить контрнаступление — ISW
Новости по теме:
Вы читали новость: «Маляр заявила об освобождении Пятихаток, за неделю потери врага — 4600»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 19 июня 2023 в 09:22;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "4600 оккупантов убиты и ранены за прошедшую неделю украинского контрнаступления, сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр. Она проинформировала об освобождении восьми населенных пунктов на юге".