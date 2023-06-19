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Украинские силы могут приостановить контрнаступление — ISW

Мир 07:54   19.06.2023
Оксана Горун
Украинские силы могут приостановить контрнаступление — ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что контрнаступление может быть приостановлено с целью пересмотреть тактику.

«Украинские силы могут временно приостановить контрнаступательные операции, чтобы пересмотреть свою тактику для будущих операций, — пишут эксперты ISW в актуальной сводке. —  Глава разведывательного центра Сил обороны Эстонии полковник Марго Гросберг заявил 16 июня, что, по его оценке, «мы не увидим наступления в ближайшие семь дней». The Wall Street Journal также сообщил 17 июня, что украинские силы «по большей части приостановили свои наступления в последние дни», поскольку украинское командование пересматривает тактику. Эти отчеты согласуются с недавними наблюдениями ISW о масштабах и подходе локализованных украинских контратак на юге и востоке Украины. ISW ранее отмечал, что Украина еще не ввела большую часть своих имеющихся сил в контрнаступательные операции и еще не начала свои основные усилия».

При этом аналитики отмечают, что в течение последних суток контрнаступательные действия продолжались как минимум на четырех участках фронта. Силы обороны добились ограниченных территориальных успехов.

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«Судя по кадрам с геолокацией, украинские силы продвинулись в пределах 30 км к югу от Кременной. Российские источники утверждали, что украинские силы вели контрнаступательные операции к югу, юго-западу и юго-востоку от Великой Новоселки на административной границе между западной частью Донецкой и восточной Запорожской областей и добились некоторых локальных продвижений. Украинские силы продолжали контрнаступательные операции в западной части Запорожской области, и кадры с геолокацией показывают, что украинские силы вошли в западную часть н. п. Пятихатки (41 км к юго-востоку от г. Запорожье), к юго-западу от Орехова», — отметили в сводке ISW.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Мир, Происшествия, Украина; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 19 июня 2023 в 07:54;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что контрнаступление может быть приостановлено с целью пересмотреть тактику".