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Ночная ракетная атака, авиаудары и обстрелы Харьковщины: информация Генштаба

Происшествия 07:15   19.06.2023
Оксана Горун
Ночная ракетная атака, авиаудары и обстрелы Харьковщины: информация Генштаба

Ночью РФ била по Украине ракетами и «Шахедами», в Харьковской области в течение суток продолжались обстрелы, в основном — на Купянском направлении, информируют в утренней сводке Генштаба ВСУ.

«Сегодня ночью российская федерация нанесла очередной удар ракетами и иранскими ударными БПЛА «Shahed» по Украине. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется», — отметили в ГШ.

Уже известно, что громко ночью было в Одессе. Утром спикер Одесской ОВА Сергей Братчук сообщил, что над регионом успешно сбили четыре российских «Калибра».

Харьковская область за сутки попала под несколько авиационных ударов.

«Противник в течение суток нанес авиационные удары по населенным пунктам Огурцово, Бударки и Веселое Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Великая Писаревка, Гурьев Казачок, Ветеринарное, Волчанск, Бударки, Землянки, Бологовка, Одноробовка, Уды, Стрелечья, Лукьянцы, Волчанские Хутора Харьковской области. На Купянском направлении нанес авиационный удар по Кисловке Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Красное Первое, Фиголовка, Новомлынск, Двуречная, Западное, Купянск, Кисловка, Берестовое», — перечислили в утренней сводке Генштаба.

В целом по территории Украины враг за сутки нанес 59 авиаударов и совершил более 100 обстрелов из РСЗО. Усилия врага все так же сосредоточены на Донбассе. Там за сутки произошло 24 боевых столкновения.

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«Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла десять ударов по районам сосредоточения личного состава противника и поразила один зенитно-ракетный комплекс врага. Также нашими защитниками был уничтожен вражеский вертолет Ка-52, три иранских ударных БпЛА типа «Shahed» и семь разведывательных БпЛА. Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили два пункта управления, четыре зенитно-ракетных комплекса, два района сосредоточения личного состава и военной техники противника и два склада боеприпасов», — привели данные в ГШ.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 19 июня 2023 в 07:15;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ночью РФ била по Украине ракетами и «Шахедами», в Харьковской области в течение суток продолжались обстрелы, в основном — на Купянском направлении, информируют в утренней сводке Генштаба ВСУ".