Нічна ракетна атака, авіаудари та обстріли Харківщини: інформація Генштабу

Вночі РФ била по Україні ракетами та “Шахедами”, на Харківщині протягом доби тривали обстріли, в основному – на Куп’янському напрямку, інформують у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

“Сьогодні вночі російська федерація завдала чергового удару ракетами та іранськими ударними БПЛА “Shahed” по Україні. Інформація про наслідки цієї терористичної атаки уточнюється”, – зазначили у ГШ.

Уже відомо, що гучно вночі було в Одесі. Вранці спікер Одеської ОВА Сергій Братчук повідомив, що над регіоном успішно збили чотири російські “Калібри”.

Харківська область за добу потрапила під кілька авіаційних ударів.

“Противник протягом доби завдав авіаційних ударів по населених пунктах Огірцеве, Бударки та Веселе Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Велика Писарівка, Гур’їв Козачок, Ветеринарне, Вовчанськ, Бударки, Землянки, Бологівка, Одноробівка, Уди, Стрілеча, Лук’янці, Вовчанські Хутори на Харківщині. На Куп’янському напрямку завдав авіаційного удару по Кислівці Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Куп’янськ, Кислівка, Берестове“, – перерахували в ранковому зведенні Генштабу.

Загалом по території України ворог за добу завдав 59 авіаударів і здійснив понад 100 обстрілів із РСЗВ. Зусилля ворога так само зосереджені на Донбасі. Там за добу сталося 24 бойові зіткнення.

“Авіація сил оборони за минулу добу завдала десяти ударів по районах зосередження особового складу противника і вразила один зенітно-ракетний комплекс ворога. Також нашими захисниками було знищено ворожий вертоліт Ка-52, три іранські ударні БпЛА типу “Shahed” і сім розвідувальних БПЛА. Підрозділи ракетних військ та артилерії минулої доби вразили два пункти управління, чотири зенітно-ракетні комплекси, два райони зосередження особового складу та військової техніки противника та два склади боєприпасів”, — навели дані в ГШ.