Пекельні вихідні влаштувала харківська 92 ОМБр ворогу під Сватовим (відео)
Рота ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахіллес» 92-ї окремої механізованої бригади ім. кошового отамана Івана Сірка, показала, як працює по техніці та позиціях російських окупантів на Сватівському напрямку.
Відео опублікували у Telegram-каналі командира роти Юрія Федоренка.
“Пекельні вихідні у кацапів. Ми раді вітати в Україні лише проханих гостей”, – підписали відео захисники.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Червня 2023 в 20:35;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рота ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахіллес» 92-ї окремої механізованої бригади ім. кошового отамана Івана Сірка, показала, як працює по техніці та позиціях російських окупантів на Сватівському напрямку.".