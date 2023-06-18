Пекельні вихідні влаштувала харківська 92 ОМБр ворогу під Сватовим (відео)

Рота ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахіллес» 92-ї окремої механізованої бригади ім. кошового отамана Івана Сірка, показала, як працює по техніці та позиціях російських окупантів на Сватівському напрямку.

Відео опублікували у Telegram-каналі командира роти Юрія Федоренка.

“Пекельні вихідні у кацапів. Ми раді вітати в Україні лише проханих гостей”, – підписали відео захисники.