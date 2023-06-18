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Пекельні вихідні влаштувала харківська 92 ОМБр ворогу під Сватовим (відео)

Суспільство 20:35   18.06.2023
Олена Нагорна
Пекельні вихідні влаштувала харківська 92 ОМБр ворогу під Сватовим (відео)

Рота ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахіллес» 92-ї окремої механізованої бригади ім. кошового отамана Івана Сірка, показала, як працює по техніці та позиціях російських окупантів на Сватівському напрямку.

Відео опублікували у Telegram-каналі командира роти Юрія Федоренка.

“Пекельні вихідні у кацапів. Ми раді вітати в Україні лише проханих гостей”, – підписали відео захисники.

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 18 Червня 2023 в 20:35;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рота ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахіллес» 92-ї окремої механізованої бригади ім. кошового отамана Івана Сірка, показала, як працює по техніці та позиціях російських окупантів на Сватівському напрямку.".