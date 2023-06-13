Пілоти дронів з харківської 92-ї ОМБр залишили окупантів без «зв’язку» (відео)
На Сватівсько-Куп’янському напрямку військові з роти ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахіллес» харківської 92-ї ОМБр знищили ворожу систему супутникового зв’язку окупантів.
Про це повідомив командир роти Юрій Федоренко.
«Під час розвідки виявили систему супутникового зв’язку окупантів — 2 антени VSAT. Вони дозволяли росіянам оперативно обмінюватися інформацією. Об’єкт був знищений скидом дрона Mavic 3», – зазначив Федоренко.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Червня 2023 в 12:34;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що " На Сватівсько-Куп’янському напрямку військові з роти ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахіллес» харківської 92-ї ОМБр знищили ворожу систему супутникового зв’язку окупантів.".