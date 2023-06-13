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Пілоти дронів з харківської 92-ї ОМБр залишили окупантів без «зв’язку» (відео)

Суспільство 12:34   13.06.2023
Вікторія Яковенко
Пілоти дронів з харківської 92-ї ОМБр залишили окупантів без «зв’язку» (відео)

 На Сватівсько-Куп’янському напрямку військові з роти ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахіллес» харківської 92-ї ОМБр знищили ворожу систему супутникового зв’язку окупантів.

Про це повідомив командир роти Юрій Федоренко.

«Під час розвідки виявили систему супутникового зв’язку окупантів — 2 антени VSAT. Вони дозволяли росіянам оперативно обмінюватися інформацією. Об’єкт був знищений скидом дрона Mavic 3», – зазначив Федоренко.

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Автор: Вікторія Яковенко
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    • • Дата публікації матеріалу: 13 Червня 2023 в 12:34;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що " На Сватівсько-Куп’янському напрямку військові з роти ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахіллес» харківської 92-ї ОМБр знищили ворожу систему супутникового зв’язку окупантів.".