Пилоты дронов из харьковской 92-й ОМБр оставили оккупантов без «связи» (видео)
На Сватовско-Купянском направлении военные из роты ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» харьковской 92-й ОМБр уничтожили вражескую систему спутниковой связи оккупантов.
Об этом сообщил командир роты Юрий Федоренко.
«В ходе разведки обнаружили систему спутниковой связи оккупантов — 2 антенны VSAT. Они помогали россиянам оперативно обмениваться информацией. Объект был уничтожен сбросом дрона Mavic 3», – отметил Федоренко.
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- • Дата публикации материала: 13 июня 2023 в 12:34;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Сватовско-Купянском направлении военные из роты ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» харьковской 92-й ОМБр уничтожили вражескую систему спутниковой связи оккупантов.".