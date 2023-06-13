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РФ атаковала «Шахедами» Харьков: более 80 спасателей тушили масштабный пожар

Происшествия 11:12   13.06.2023
Виктория Яковенко
РФ атаковала «Шахедами» Харьков: более 80 спасателей тушили масштабный пожар Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Более 80 спасателей ликвидировали последствия ночного удара вражеских БПЛА по Харькову.

По данным ГУ ГСЧС в Харьковской области, 13 июня в 03:16 поступила информация о попадании вражеского ударного беспилотника в складское здание в Салтовском районе. Произошел масштабный пожар.

«На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений ГСЧС площадь пожара была около 1000 кв.м. Горели крыша и конструктивные элементы здания, а также хранившееся в них имущество. На месте происшествия работали 18 единиц основной и специальной спасательной техники и 82 человека личного состава ГСЧС», — добавили спасатели.

В 8:00 пожар был ликвидирован.

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Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 13 июня 2023 в 11:12;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Более 80 спасателей ликвидировали последствия ночного удара вражеских БПЛА по Харькову.".