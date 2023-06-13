РФ атакувала «Шахедами» Харків: понад 80 рятувальників гасили масштабну пожежу

Понад 80 рятувальників ліквідували наслідки нічного удару ворожих БПЛА по Харкову.

За даними ГУ ДСНС в Харківській області, 13 червня о 03:16 надійшла інформація про влучання ворожого ударного безпілотника у складську будівлю у Салтівському районі. Сталась масштабна пожежа.

«На час прибуття перших пожежно-рятувальних підрозділів ДСНС площа пожежі близько 1000 кв.м. Горіли дах і конструктивні елементи будівлі, а також майно, яке в ній зберігалось. На місці події працювали 18 одиниць основної та спеціальної рятувальної техніки та 82 чоловіки особового складу ДСНС», – додали рятувальники.

О 8:00 пожежу ліквідували.