РФ атакувала «Шахедами» Харків: понад 80 рятувальників гасили масштабну пожежу
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
Понад 80 рятувальників ліквідували наслідки нічного удару ворожих БПЛА по Харкову.
За даними ГУ ДСНС в Харківській області, 13 червня о 03:16 надійшла інформація про влучання ворожого ударного безпілотника у складську будівлю у Салтівському районі. Сталась масштабна пожежа.
«На час прибуття перших пожежно-рятувальних підрозділів ДСНС площа пожежі близько 1000 кв.м. Горіли дах і конструктивні елементи будівлі, а також майно, яке в ній зберігалось. На місці події працювали 18 одиниць основної та спеціальної рятувальної техніки та 82 чоловіки особового складу ДСНС», – додали рятувальники.
О 8:00 пожежу ліквідували.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Червня 2023 в 11:12;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Понад 80 рятувальників ліквідували наслідки нічного удару ворожих БПЛА по Харкову.".