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РФ атакувала «Шахедами» Харків: понад 80 рятувальників гасили масштабну пожежу

Події 11:12   13.06.2023
Вікторія Яковенко
РФ атакувала «Шахедами» Харків: понад 80 рятувальників гасили масштабну пожежу Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

Понад 80 рятувальників ліквідували наслідки нічного удару ворожих БПЛА по Харкову.

За даними ГУ ДСНС в Харківській області, 13 червня о 03:16 надійшла інформація про влучання ворожого ударного безпілотника у складську будівлю у Салтівському районі. Сталась масштабна пожежа.

«На час прибуття перших пожежно-рятувальних підрозділів ДСНС площа пожежі близько 1000 кв.м. Горіли дах і конструктивні елементи будівлі, а також майно, яке в ній зберігалось. На місці події працювали 18 одиниць основної та спеціальної рятувальної техніки та 82 чоловіки особового складу ДСНС», – додали рятувальники.

О 8:00 пожежу ліквідували.

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Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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