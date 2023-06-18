Адские выходные устроили дроны харьковской 92 ОМБр врагу под Сватово (видео)
Рота ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» 92-й отдельной механизированной бригады им. кошевого атамана Ивана Сирко показала, как работает по технике и позициям российских оккупантов на Сватовском направлении.
Видео опубликовали в Telegram-канале командира роты Юрия Федоренко.
«Адские выходные у кацапов. Мы рады приветствовать в Украине только прошеных гостей», — подписали видео защитники.
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- • Дата публикации материала: 18 июня 2023 в 20:35;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Рота ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» 92-й отдельной механизированной бригады им. кошевого атамана Ивана Сирко показала, как работает по технике и позициям российских оккупантов на Сватовском направлении.".