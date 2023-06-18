Адские выходные устроили дроны харьковской 92 ОМБр врагу под Сватово (видео)

Рота ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» 92-й отдельной механизированной бригады им. кошевого атамана Ивана Сирко показала, как работает по технике и позициям российских оккупантов на Сватовском направлении.

Видео опубликовали в Telegram-канале командира роты Юрия Федоренко.

«Адские выходные у кацапов. Мы рады приветствовать в Украине только прошеных гостей», — подписали видео защитники.