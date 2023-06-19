Live
  • Понеділок 19.06.2023
    • Харків
  •   +17°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.08
    • 🟢

Українські сили можуть призупинити контрнаступ – ISW

Події 07:54   19.06.2023
Оксана Горун
Українські сили можуть призупинити контрнаступ – ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що контрнаступ може бути припинено з метою переглянути тактику.

“Українські сили можуть тимчасово призупинити контрнаступальні операції, щоб переглянути свою тактику для майбутніх операцій, – пишуть експерти ISW в актуальному зведенні. – Голова розвідувального центру Сил оборони Естонії полковник Марго Гросберг заявив 16 червня, що, за його оцінкою, “ми не побачимо наступу у найближчі сім днів”. The Wall Street Journal також повідомив 17 червня, що українські сили “здебільшого призупинили свої наступи в останні дні”, оскільки українське командування переглядає тактику. Ці звіти узгоджуються з недавніми спостереженнями ISW щодо масштабів та підходу локалізованих українських контратак на півдні та сході України. ISW раніше зазначав, що Україна ще не ввела більшу частину своїх сил у контрнаступальні операції та ще не розпочала свої основні зусилля”.

При цьому аналітики зазначають, що протягом останньої доби контрнаступальні дії тривали як мінімум на чотирьох ділянках фронту. Сили оборони досягли обмежених територіальних успіхів.

Читайте також:  Нічна ракетна атака, авіаудари та обстріли Харківщини: інформація Генштабу

“Судячи з кадрів з геолокацією, українські сили просунулися в межах 30 км на південь від Кремінної. Російські джерела стверджували, що українські сили вели контрнаступальні операції на південь, південний захід і південний схід від Великої Новосілки на адміністративному кордоні між західною частиною Донецької та східною Запорізької областей і досягли деяких локальних поступів. Українські сили продовжували контрнаступальні операції у західній частині Запорізької області, і кадри з геолокацією показують, що українські сили увійшли до західної частини н. п. П’ятихатки (41 км на південний схід від м. Запоріжжя), на південний захід від Оріхова”, – зазначили у зведенні ISW.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Сьогодні 19 червня: яке свято та день в історії
Сьогодні 19 червня: яке свято та день в історії
19.06.2023
Нічна ракетна атака, авіаудари та обстріли Харківщини: інформація Генштабу
Нічна ракетна атака, авіаудари та обстріли Харківщини: інформація Генштабу
19.06.2023
Плавала і пішла під воду: у місті на Харківщині потонула 12-річна дівчинка
Плавала і пішла під воду: у місті на Харківщині потонула 12-річна дівчинка
18.06.2023
Пекельні вихідні влаштувала харківська 92 ОМБр ворогу під Сватовим (відео)
Пекельні вихідні влаштувала харківська 92 ОМБр ворогу під Сватовим (відео)
18.06.2023
Поранений у Липцях та обстріли Куп’янська: прокуратура показала руйнування
Поранений у Липцях та обстріли Куп’янська: прокуратура показала руйнування
18.06.2023
Випускні в Дергачах: атестати в бомбосховищі, вальс – біля руїн (фото, відео)
Випускні в Дергачах: атестати в бомбосховищі, вальс – біля руїн (фото, відео)
18.06.2023

Новини за темою:

07:15
Нічна ракетна атака, авіаудари та обстріли Харківщини: інформація Генштабу
08:08
ЗСУ продовжують наступати на півдні, просування – на кілометри: дані ISW
07:19
Армія РФ обстріляла 13 населених пунктів на Харківщині та завдала авіаударів
12:02
В Україні розпочався “військовий марафон” – очільник Пентагону
11:41
Не тисніть на українців, вони знають, що робити – Міністр оборони Естонії

  • Категорії: Події, Світ, Україна; Теги: , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Українські сили можуть призупинити контрнаступ – ISW»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 19 Червня 2023 в 07:54;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що контрнаступ може бути припинено з метою переглянути тактику".