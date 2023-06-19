Українські сили можуть призупинити контрнаступ – ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що контрнаступ може бути припинено з метою переглянути тактику.

“Українські сили можуть тимчасово призупинити контрнаступальні операції, щоб переглянути свою тактику для майбутніх операцій, – пишуть експерти ISW в актуальному зведенні. – Голова розвідувального центру Сил оборони Естонії полковник Марго Гросберг заявив 16 червня, що, за його оцінкою, “ми не побачимо наступу у найближчі сім днів”. The Wall Street Journal також повідомив 17 червня, що українські сили “здебільшого призупинили свої наступи в останні дні”, оскільки українське командування переглядає тактику. Ці звіти узгоджуються з недавніми спостереженнями ISW щодо масштабів та підходу локалізованих українських контратак на півдні та сході України. ISW раніше зазначав, що Україна ще не ввела більшу частину своїх сил у контрнаступальні операції та ще не розпочала свої основні зусилля”.

При цьому аналітики зазначають, що протягом останньої доби контрнаступальні дії тривали як мінімум на чотирьох ділянках фронту. Сили оборони досягли обмежених територіальних успіхів.

“Судячи з кадрів з геолокацією, українські сили просунулися в межах 30 км на південь від Кремінної. Російські джерела стверджували, що українські сили вели контрнаступальні операції на південь, південний захід і південний схід від Великої Новосілки на адміністративному кордоні між західною частиною Донецької та східною Запорізької областей і досягли деяких локальних поступів. Українські сили продовжували контрнаступальні операції у західній частині Запорізької області, і кадри з геолокацією показують, що українські сили увійшли до західної частини н. п. П’ятихатки (41 км на південний схід від м. Запоріжжя), на південний захід від Оріхова”, – зазначили у зведенні ISW.