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ISW заявляє, що війська РФ досягли успіхів у районі Куп’янська (карта)

Події 08:17   20.06.2023
Оксана Горун
ISW заявляє, що війська РФ досягли успіхів у районі Куп’янська (карта) Фото: мапа ISW

Інститут вивчення війни (ISW), посилаючись на кадри з геолокацією, поінформував, що армія РФ просунулась у північну частину села Вільшана.

“Російські війська досягли успіхів у районі Куп’янська і 19 червня продовжили наземні атаки вздовж лінії Сватове-Кремінна. На кадрах з геолокацією, опублікованих 19 червня, видно, що російські війська просунулися в північну частину Вільшани (приблизно за 15 км на північний схід від Куп’янська) у невстановлену дату”, – зазначили в актуальному зведенні ISW.

Зазначимо, що на українській мапі DeepState Вільшана давно знаходиться у “червоній” (тобто тимчасово окупованій) зоні. Генштаб не раз повідомляв про бої, які йшли на захід від цього населеного пункту – в районі Масютівки, Лимана Першого та на південний захід – біля Синьківки.

село Ольшана
Фото: мапа DeepState

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“Генштаб України додатково повідомив, що російські війська вели безуспішні наступальні операції в районі н. п. Новоселівське (15 км на північний захід від Сватового), Ямполівка (17 км на захід від Кремінної), Торське (14 км на захід від Кремінної), на захід від Діброви (5 км на південний захід від Кремінної), Григорівки (10 км на південь від Кремінної) та Спірного (25 км на південь від Кремінної). Заступник міністра оборони України Ганна Маляр зазначила, що російські війська ведуть активні наступальні дії на рубежі Куп’янськ – Лиман, прагнучи перехопити ініціативу”, – зазначили аналітики Інституту вивчення війни.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Світ, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 20 Червня 2023 в 08:17;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Інститут вивчення війни (ISW), посилаючись на кадри з геолокацією, поінформував, що армія РФ просунулась у північну частину села Вільшана".