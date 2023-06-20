ISW заявляє, що війська РФ досягли успіхів у районі Куп’янська (карта)

Інститут вивчення війни (ISW), посилаючись на кадри з геолокацією, поінформував, що армія РФ просунулась у північну частину села Вільшана.

“Російські війська досягли успіхів у районі Куп’янська і 19 червня продовжили наземні атаки вздовж лінії Сватове-Кремінна. На кадрах з геолокацією, опублікованих 19 червня, видно, що російські війська просунулися в північну частину Вільшани (приблизно за 15 км на північний схід від Куп’янська) у невстановлену дату”, – зазначили в актуальному зведенні ISW.

Зазначимо, що на українській мапі DeepState Вільшана давно знаходиться у “червоній” (тобто тимчасово окупованій) зоні. Генштаб не раз повідомляв про бої, які йшли на захід від цього населеного пункту – в районі Масютівки, Лимана Першого та на південний захід – біля Синьківки.

“Генштаб України додатково повідомив, що російські війська вели безуспішні наступальні операції в районі н. п. Новоселівське (15 км на північний захід від Сватового), Ямполівка (17 км на захід від Кремінної), Торське (14 км на захід від Кремінної), на захід від Діброви (5 км на південний захід від Кремінної), Григорівки (10 км на південь від Кремінної) та Спірного (25 км на південь від Кремінної). Заступник міністра оборони України Ганна Маляр зазначила, що російські війська ведуть активні наступальні дії на рубежі Куп’янськ – Лиман, прагнучи перехопити ініціативу”, – зазначили аналітики Інституту вивчення війни.