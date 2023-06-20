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ISW заявляет, что войска РФ добились успехов в районе Купянска (карта)

Мир 08:17   20.06.2023
Оксана Горун
ISW заявляет, что войска РФ добились успехов в районе Купянска (карта) Фото: карта ISW

Институт изучения войны (ISW), ссылаясь на кадры с геолокацией, проинформировал, что армия РФ продвинулась в северную часть села Ольшана.

«Российские войска добились успехов в районе Купянска и 19 июня продолжили наземные атаки вдоль линии Сватово-Кременная. На кадрах с геолокацией, опубликованных 19 июня, видно, что российские войска продвинулись в северную часть Ольшаны (примерно в 15 км к северо-востоку от Купянска) в неустановленную дату», — отметили в актуальной сводке ISW.

Отметим, что на украинской карте DeepState Ольшана давно находится в «красной» (то есть временно оккупированной) зоне. Генштаб не раз сообщал о боях, которые шли западнее этого населенного пункта — в районе Масютовки, Лимана Первого и юго-западнее — у Синьковки.

 

село Ольшана
Фото: карта DeepState

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«Генштаб Украины дополнительно сообщил, что российские войска вели безуспешные наступательные операции в районе н. п. Новоселовское (15 км к северо-западу от Сватово), Ямполевка (17 км к западу от Кременной), Торское (14 км к западу от Кременной), к западу от Дибровы (5 км к юго-западу от Кременной), Григоровки (10 км к югу от Кременной) и Спорного (25 км к югу от Кременной). Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр отметила, что российские войска ведут активные наступательные действия на рубеже Купянск — Лиман, стремясь перехватить инициативу», — отметили аналитики Института изучения войны.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Мир, Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 20 июня 2023 в 08:17;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Институт изучения войны (ISW), ссылаясь на кадры с геолокацией, проинформировал, что армия РФ продвинулась в северную часть села Ольшана".