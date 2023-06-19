Ни метра земли пока врагу не удалось захватить — Маляр о Купянском направлении

На Купянском и Лиманском направлениях украинские войска сейчас находятся «в очень ожесточенной обороне», сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире национального телемарафона.

Маляр рассказала, что враг подтягивает резервы как на юге Украины, так и на востоке, который остается для него основным направлением наступления. Также захватчики увеличили количество обстрелов.

«За прошедшую неделю на востоке по линии фронта было около 6 тысяч вражеских обстрелов. И они использовали более 277 тысяч боеприпасов», — сообщила Маляр.

Замминистра обороны в очередной раз подчеркнула, что оккупанты не оставляют планов выйти на границы Донецкой и Луганской областей.

«Когда мы по новостям чувствуем, что якобы уменьшается интенсивность боевых действий, потому что нет новостей о километраже — сколько продвинулись наши войска, то надо понимать, что на самом деле там очень горячо. Интенсивность там не снижается, потому что наши находятся на Купянском и Лиманском направлениях в очень ожесточенной обороне. Ни одного метра земли пока врагу не удалось захватить. Бои продолжаются. И на востоке, и на юге. На некоторых направлениях мы в наступлении, на некоторых в обороне. Враг у нас очень серьезный и мощный. Это надо понимать», — отметила Маляр.