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Враг подтянул силы и активно наступает на Купянском направлении — Маляр

Происшествия 18:27   19.06.2023
Елена Нагорная
Враг подтянул силы и активно наступает на Купянском направлении — Маляр

На востоке Украины сейчас — сложная ситуация, сообщила в Telegram заместитель министра обороны Анна Маляр.

«Враг подтянул свои силы и осуществляет активное наступление на Лиманском и Купянском направлениях, пытаясь перехватить у нас инициативу. Фиксируется высокая активность вражеских обстрелов. Продолжаются горячие бои», — сообщила она.

Заместитель министра обороны добавила, что оккупанты не оставляют планов выйти на границы Донецкой и Луганской областей.

«Сейчас для врага это основное направление наступления. Поэтому он сконцентрировал на востоке значительное количество своих подразделений, в частности десантно-штурмовых. Наши войска мужественно действуют в условиях превосходства врага в силах и средствах и не дают врагу продвигаться», — отметила Маляр.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 19 июня 2023 в 18:27;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На востоке Украины сейчас — сложная ситуация, сообщила в Telegram заместитель министра обороны Анна Маляр.".