Враг подтянул силы и активно наступает на Купянском направлении — Маляр
На востоке Украины сейчас — сложная ситуация, сообщила в Telegram заместитель министра обороны Анна Маляр.
«Враг подтянул свои силы и осуществляет активное наступление на Лиманском и Купянском направлениях, пытаясь перехватить у нас инициативу. Фиксируется высокая активность вражеских обстрелов. Продолжаются горячие бои», — сообщила она.
Заместитель министра обороны добавила, что оккупанты не оставляют планов выйти на границы Донецкой и Луганской областей.
«Сейчас для врага это основное направление наступления. Поэтому он сконцентрировал на востоке значительное количество своих подразделений, в частности десантно-штурмовых. Наши войска мужественно действуют в условиях превосходства врага в силах и средствах и не дают врагу продвигаться», — отметила Маляр.
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- • Дата публикации материала: 19 июня 2023 в 18:27;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На востоке Украины сейчас — сложная ситуация, сообщила в Telegram заместитель министра обороны Анна Маляр.".