Ворог підтягнув сили й активно наступає на Куп’янському напрямку – Маляр
На сході України зараз складна ситуація, повідомила в Telegram заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
«Ворог підтягнув свої сили та здійснює активний наступ на Лиманському і Куп‘янському напрямках, намагаючись перехопити в нас ініціативу. Фіксується висока активність ворожих обстрілів. Тривають гарячі бої», – повідомила вона.
Заступниця міністра оборони додала, що окупанти не полишають планів вийти на кордони Донецької та Луганської областей.
«Наразі для ворога це основний напрямок наступу. Тож, сконцентрував на сході значну кількість своїх підрозділів, зокрема десантно-штурмових. Наші війська мужньо діють в умовах переваги ворога в силах та засобах і не дають ворогу просуватись», – зазначила Маляр.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Червня 2023 в 18:27;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На сході України зараз складна ситуація, повідомила в Telegram заступниця міністра оборони Ганна Маляр.".