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Маляр про Куп’янський напрямок: жодного метра землі ворогу не вдалося захопити

Політика 20:32   19.06.2023
Олена Нагорна
Маляр про Куп’янський напрямок: жодного метра землі ворогу не вдалося захопити

На Куп’янському та Лиманському напрямках українські війська зараз перебувають “в дуже запеклій обороні”, повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в етері національного телемарафону.

Маляр розповіла, що ворог підтягує резерви як на півдні України, так і на сході, який лишається для нього основним напрямком наступу. Також загарбники збільшили кількість обстрілів.

“За минулий тиждень на сході по лінії фронту було близько 6 тисяч ворожих обстрілів. І вони використали понад 277 тисяч боєприпасів”, – повідомила Маляр.

Заступниця міністра оборони вкотре наголосила, що окупанти не залишають планів вийти на кордони Донецької та Луганської областей.

“Коли ми по новинах відчуваємо, що нібито зменшується інтенсивність бойових дій, тому що немає новин про кілометраж – скільки просунулися наші війська, то треба розуміти, що насправді там дуже гаряче. Інтенсивність там не знижується, бо наші знаходяться на Куп’янському та Лиманському напрямках в дуже запеклій обороні. Жодного метра землі поки що ворогу не вдалося захопити. Бої тривають. І на сході, і на півдні. На деяких напрямках ми в наступі, на деяких в обороні. Ворог в нас дуже серйозний і потужний. Це треба розуміти”, – зазначила Маляр.

Читайте також: Ворог підтягнув сили й активно наступає на Куп’янському напрямку – Маляр

Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Політика, Україна, Харків; Теги: , , , ;

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    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янському та Лиманському напрямках українські війська зараз перебувають “в дуже запеклій обороні”, повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в етері національного телемарафону.".