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ISW о контрнаступлении: ВСУ проводят операции на трех участках, есть успехи

Мир 09:32   20.06.2023
Оксана Горун
ISW о контрнаступлении: ВСУ проводят операции на трех участках, есть успехи Фото: карта ISW

Институт изучения войны (ISW) сообщил об успехах украинского контрнаступления на юге страны и в районе Бахмута.

«Украинские силы вели контрнаступательные операции как минимум на трех участках линии фронта и 19 июня добились успехов. Российский военный блогер сообщил, что 19 июня украинские войска продолжали атаки к северо-западу, северо-востоку и юго-западу от Бахмута, и утверждал, что украинские войска продвинулись в районе Краснополевки (ок. 12 км к северо-востоку от Бахмута)», — сообщили в актуальной сводке Института изучения войны.

Со ссылкой на данные замминистра обороны Украины Анны Маляр аналитики отметили, что за неделю украинские войска продвинулись на Запорожском направлении на расстояние до семи километров, освободив восемь населенных пунктов.

«Кадры с геолокацией, опубликованные 19 июня, подтверждают, что украинские войска освободили Пятихатки, примерно в 25 км к юго-западу от Орехова на западе Запорожской области. Военные блогеры  также сообщали о боях к югу и юго-западу от Орехова в течение дня 19 июня. Министерство обороны Великобритании 19 июня оценило, что Россия, вероятно, перебросила значительные части Днепровской группировки войск с восточного (левого) берега Херсонской области на запорожское и бахмутское направления для реагирования на контрнаступательные действия Украины», — сообщили в ISW.

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Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Мир, Происшествия, Украина; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 20 июня 2023 в 09:32;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Институт изучения войны (ISW) сообщил об успехах украинского контрнаступления на юге страны и в районе Бахмута".