Live
  • Середа 21.06.2023
    • Харків
  •   +17°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.96
    • 🟢

Нічна атака ракетами та “Шахедами” та обстріли Харківщини: інформація Генштабу

Події 07:12   21.06.2023
Оксана Горун
Нічна атака ракетами та “Шахедами” та обстріли Харківщини: інформація Генштабу

У ранковому зведенні Генштаб ЗСУ повідомив, що вночі РФ завдала чергового ракетного удару та била “Шахедами” по Україні. Населені пункти на Харківщині були під авіуадурами.

Сьогодні вночі російська федерація завдала чергового ракетного та авіаційного ударів іранськими ударними БпЛА “Shahed” по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється“, – зазначили в Генштабі.

Відомо, що під ранок вибухи лунали на Хмельниччині. Подробиць про наслідки місцева ОВА наразі не повідомила.

Противник завдав авіаударів по Козачій Лопані на Харківщині. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Івашки, Рожковичі, Гур’їв Козачок, Уди, Мар’їно,  Висока Яруга, Мороховець, Тернова, Гатище, Вовчанськ, Бударки, Устинівка, Чугунівка, Амбарне, Григорівка  на Харківщині. На Куп’янському напрямку ворог завдав авіаційного удару по населеному пункту Колодязне Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Фиголівка, Дворічна, Западне, Кислівка та Берестове  на Харківщині“, – повідомили у ГШ.

Крім нічної атаки, за добу армія РФ била по Україні 33 “Шахедами”, сімома ракетами С-300 та однією крилатою (“Іскандер”). 30 “Шахедів” знищила ППО. Також ворог завдав 83 авіаційних ударів і здійснив 58 обстрілів із РСЗВ.

Читайте також:  Росіяни врахували свої помилки на Харківщині. Що стримує наступ ЗСУ?

Активність окупанти так само виявляють на Донбасі. Там за добу трапилося 40 бойових зіткнень.

“Авіація сил оборони за добу завдала дев’яти ударів по районах зосередження особового складу противника та три – по його зенітно-ракетних комплексах. Також нашими захисниками було знищено чотири розвідувальні БПЛА противника. Підрозділи ракетних військ та артилерії протягом доби вразили три пункти управління, один район зосередження особового складу та військової техніки, три станції РЕБ, 18 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях, один засіб протиповітряної оборони та ще шість важливих об’єктів противника”, – повідомили у ГШ ЗСУ.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Ракетна небезпека на Харківщині – Повітряні сили ЗСУ
Ракетна небезпека на Харківщині – Повітряні сили ЗСУ
20.06.2023
Терехов поїхав до Британії: обговорюють залучення харків’ян до відбудови
Терехов поїхав до Британії: обговорюють залучення харків’ян до відбудови
20.06.2023
Буданов заявив про нове мінування ЗАЕС: експерти оцінили радіаційну загрозу
Буданов заявив про нове мінування ЗАЕС: експерти оцінили радіаційну загрозу
20.06.2023
На пр. Гагаріна в Харкові – пожежа через витік газу: інформація ДСНС (відео)
На пр. Гагаріна в Харкові – пожежа через витік газу: інформація ДСНС (відео)
20.06.2023
Війська рф навчилися на своїх помилках на Харківщині. Що стримує наступ ЗСУ?
Війська рф навчилися на своїх помилках на Харківщині. Що стримує наступ ЗСУ?
20.06.2023
ISW заявляє, що війська РФ досягли успіхів у районі Куп’янська (карта)
ISW заявляє, що війська РФ досягли успіхів у районі Куп’янська (карта)
20.06.2023

Новини за темою:

06:00
Сьогодні 21 червня: яке свято та день в історії
19:34
Два десятки населених пунктів Харківщини були під обстрілами ворога – Генштаб
16:16
Війська рф навчилися на своїх помилках на Харківщині. Що стримує наступ ЗСУ?
11:36
“Українці бережуть життя своїх солдатів” – Резніков про темпи контрнаступу
11:23
У нас – немає втрачених позицій. Тільки звільнені – Зеленський

  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Нічна атака ракетами та “Шахедами” та обстріли Харківщини: інформація Генштабу»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 21 Червня 2023 в 07:12;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ранковому зведенні Генштаб ЗСУ повідомив, що вночі РФ завдала чергового ракетного удару та била “Шахедами” по Україні. Населені пункти на Харківщині були під авіуадурами".