Нічна атака ракетами та “Шахедами” та обстріли Харківщини: інформація Генштабу

У ранковому зведенні Генштаб ЗСУ повідомив, що вночі РФ завдала чергового ракетного удару та била “Шахедами” по Україні. Населені пункти на Харківщині були під авіуадурами.

“Сьогодні вночі російська федерація завдала чергового ракетного та авіаційного ударів іранськими ударними БпЛА “Shahed” по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється“, – зазначили в Генштабі.

Відомо, що під ранок вибухи лунали на Хмельниччині. Подробиць про наслідки місцева ОВА наразі не повідомила.

“Противник завдав авіаударів по Козачій Лопані на Харківщині. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Івашки, Рожковичі, Гур’їв Козачок, Уди, Мар’їно, Висока Яруга, Мороховець, Тернова, Гатище, Вовчанськ, Бударки, Устинівка, Чугунівка, Амбарне, Григорівка на Харківщині. На Куп’янському напрямку ворог завдав авіаційного удару по населеному пункту Колодязне Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Фиголівка, Дворічна, Западне, Кислівка та Берестове на Харківщині“, – повідомили у ГШ.

Крім нічної атаки, за добу армія РФ била по Україні 33 “Шахедами”, сімома ракетами С-300 та однією крилатою (“Іскандер”). 30 “Шахедів” знищила ППО. Також ворог завдав 83 авіаційних ударів і здійснив 58 обстрілів із РСЗВ.

Активність окупанти так само виявляють на Донбасі. Там за добу трапилося 40 бойових зіткнень.

“Авіація сил оборони за добу завдала дев’яти ударів по районах зосередження особового складу противника та три – по його зенітно-ракетних комплексах. Також нашими захисниками було знищено чотири розвідувальні БПЛА противника. Підрозділи ракетних військ та артилерії протягом доби вразили три пункти управління, один район зосередження особового складу та військової техніки, три станції РЕБ, 18 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях, один засіб протиповітряної оборони та ще шість важливих об’єктів противника”, – повідомили у ГШ ЗСУ.