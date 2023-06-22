В Харькове были слышны взрывы: ВС предупреждают о ракетной опасности
Около часа ночи 22 июня в Харькове было слышно минимум два взрыва.
Воздушную тревогу объявили в регионе в 00:59, за минуту до этого в городе прогремел взрыв. Некоторые харьковчане слышали еще один взрыв.
Враг снова принялся обстреливать Харьковщину, пишет ГУ Нацполиции в Харьковской области.
«Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Оставайтесь в укрытиях. О попадании вражеских снарядов, разрушениях, раненых сообщайте на спецлинию 102. Берегите себя», — призывают правоохранители.
В свою очередь командование Воздушных сил ВСУ сообщило о ракетной опасности в Черниговской, Сумской, Киевской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской, Одесской, Николаевской, Херсонской и Днепропетровской областях.
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- • Дата публикации материала: 22 июня 2023 в 01:14;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около часа ночи 22 июня в Харькове было слышно минимум два взрыва.".