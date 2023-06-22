Live
  • Четверг 22.06.2023
    • Харьков
  •   +15°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.96
    • 🔴

В Харькове были слышны взрывы: ВС предупреждают о ракетной опасности

Происшествия 01:14   22.06.2023
Елена Нагорная
В Харькове были слышны взрывы: ВС предупреждают о ракетной опасности

Около часа ночи 22 июня в Харькове было слышно минимум два взрыва.

Воздушную тревогу объявили в регионе в 00:59, за минуту до этого в городе прогремел взрыв. Некоторые харьковчане слышали еще один взрыв.

Враг снова принялся обстреливать Харьковщину, пишет ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Оставайтесь в укрытиях. О попадании вражеских снарядов, разрушениях, раненых сообщайте на спецлинию 102. Берегите себя», — призывают правоохранители.

В свою очередь командование Воздушных сил ВСУ сообщило о ракетной опасности в Черниговской, Сумской, Киевской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской, Одесской, Николаевской, Херсонской и Днепропетровской областях.

Читайте также: Вражеская авиация ударила по селу на Харьковщине — Генштаб

Автор: Елена Нагорная
Популярно
В Харькове были слышны взрывы: ВС предупреждают о ракетной опасности
В Харькове были слышны взрывы: ВС предупреждают о ракетной опасности
22.06.2023
Синегубов заявил о концентрации войск РФ вблизи границы Харьковщины
Синегубов заявил о концентрации войск РФ вблизи границы Харьковщины
21.06.2023
В Харькове – новая волна возвращений жителей: к ним обратился Терехов
В Харькове – новая волна возвращений жителей: к ним обратился Терехов
20.06.2023
Полиция занялась девочкой из Харькова, призывавшей к созданию «ХНР» (видео)
Полиция занялась девочкой из Харькова, призывавшей к созданию «ХНР» (видео)
21.06.2023
Россияне ударили из артиллерии по приграничному селу на Харьковщине (фото)
Россияне ударили из артиллерии по приграничному селу на Харьковщине (фото)
21.06.2023
РФ ударила по предприятию в городе на Харьковщине: произошел масштабный пожар
РФ ударила по предприятию в городе на Харьковщине: произошел масштабный пожар
21.06.2023

Новости по теме:

22:37
Россияне ударили из артиллерии по приграничному селу на Харьковщине (фото)
22:03
Полиция занялась девочкой из Харькова, призывавшей к созданию «ХНР» (видео)
21:27
Не допустит Сырский окружения — эксперт об атаках РФ под Купянском и Лиманом
20:22
РФ ударила по предприятию в городе на Харьковщине: произошел масштабный пожар
19:58
Суд в Чугуеве на Харьковщине возглавил судья, получивший три выговора от ВСП

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «В Харькове были слышны взрывы: ВС предупреждают о ракетной опасности»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 22 июня 2023 в 01:14;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около часа ночи 22 июня в Харькове было слышно минимум два взрыва.".