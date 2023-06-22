В Харькове были слышны взрывы: ВС предупреждают о ракетной опасности

Около часа ночи 22 июня в Харькове было слышно минимум два взрыва.

Воздушную тревогу объявили в регионе в 00:59, за минуту до этого в городе прогремел взрыв. Некоторые харьковчане слышали еще один взрыв.

Враг снова принялся обстреливать Харьковщину, пишет ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Оставайтесь в укрытиях. О попадании вражеских снарядов, разрушениях, раненых сообщайте на спецлинию 102. Берегите себя», — призывают правоохранители.

В свою очередь командование Воздушных сил ВСУ сообщило о ракетной опасности в Черниговской, Сумской, Киевской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской, Одесской, Николаевской, Херсонской и Днепропетровской областях.