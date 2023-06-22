РФ обстріляла прикордонне село на Харківщині, де не залишилося мешканців
Фото: ХОВА
О 9:00 окупанти з артилерії вдарили по селу Уди Золочівської громади.
Загалом ворог здійснив 8 ударів, повідомили в ХОВА. Постраждалих немає, оскільки все населення вже виїхало.
«У селі фактично не залишилося вцілілих будівель. Знищено інфраструктуру, немає енерго- та газопостачання», – додали у ХОВА.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Червня 2023 в 12:16;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "О 9:00 окупанти з артилерії вдарили по селу Уди Золочівської громади.".