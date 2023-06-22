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РФ обстріляла прикордонне село на Харківщині, де не залишилося мешканців

Події 12:16   22.06.2023
Вікторія Яковенко
РФ обстріляла прикордонне село на Харківщині, де не залишилося мешканців Фото: ХОВА

О 9:00 окупанти з артилерії вдарили по селу Уди Золочівської громади.

Загалом ворог здійснив 8 ударів, повідомили в ХОВА. Постраждалих немає, оскільки все населення вже виїхало.

«У селі фактично не залишилося вцілілих будівель. Знищено інфраструктуру, немає енерго- та газопостачання», – додали у ХОВА.

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Фото: ХОВА

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 22 Червня 2023 в 12:16;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "О 9:00 окупанти з артилерії вдарили по селу Уди Золочівської громади.".