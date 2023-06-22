РФ обстріляла прикордонне село на Харківщині, де не залишилося мешканців

О 9:00 окупанти з артилерії вдарили по селу Уди Золочівської громади.

Загалом ворог здійснив 8 ударів, повідомили в ХОВА. Постраждалих немає, оскільки все населення вже виїхало.

«У селі фактично не залишилося вцілілих будівель. Знищено інфраструктуру, немає енерго- та газопостачання», – додали у ХОВА.

Читайте також: Ворог обстріляв понад 20 населених пунктів на Харківщині та завдав авіаудару